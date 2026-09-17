Bosak reaguje na serię problemów Konfederacji. „Nie pozwolę, żeby to się powtórzyło”

– To, co się działo, było nietransparentne – powiedział Krzysztof Bosak, pytany przez Artura Siekaczyńskiego w „Rozmowie Wprost” o Przemysława Wiplera i jego relacje biznesowe. Prezes Ruchu Narodowego przyznał, że o sprawie dowiedział się z mediów i nie chce, aby podobna sytuacja się powtórzyła.

Współprzewodniczący Konfederacji odniósł się również do pytania, czy Wipler ponownie wystartuje z list ugrupowania. Nie udzielił jednak jednoznacznej odpowiedzi. – To jest do szczegółowej analizy, co tam się dokładnie działo. Przemysławowi Wiplerowi nikt nie zarzuca działania sprzecznego z prawem – zastrzegł Bosak.

Bosak o Wiplerze: Tak nie może być

Polityk przyznał jednak, że sprawa budzi zastrzeżenia dotyczące przejrzystości działalności publicznej. Jego zdaniem łączenie czynnej polityki z działalnością gospodarczą, szczególnie doradczą, nieuchronnie prowadzi do kontrowersji.

– Dyskusja o moralności przy polityce i pieniądzach jest zawsze bardzo delikatna. Uważam, że to nie powinno się wydarzyć – powiedział.

Bosak sformułował również zasadę, którą powinni kierować się politycy chcący zachować zaufanie wyborców. – Prosta decyzja: albo biznes, działalność gospodarcza, albo polityka. Wybory powinny być jasne – stwierdził.

Jak podkreślił, decyzja powinna zostać podjęta nie tylko „we własnym sumieniu”, ale również w sposób przejrzysty dla współpracowników partyjnych i opinii publicznej.

– Nie chciałbym być więcej w takiej sytuacji, że z mediów dowiaduję się, że w któryś z posłów dla kogoś pracuje, nic o tym nie wiemy i jest to jakaś spółka z zagranicy. Tak nie może być – zaznaczył lider Ruchu Narodowego.

Krakowska porażka Konfederacji. „Nie pozwolę, żeby to się powtórzyło”

W rozmowie poruszona została również sprawa niezarejestrowania kandydata Konfederacji w wyborach w Krakowie. Jak tłumaczył Bosak, o niepowodzeniu zdecydował brak odpowiedniego zapasu prawidłowych podpisów.

– Z tego błędu wyciągamy wnioski. Mogę zadeklarować, że nie pozwolę, żeby to się powtórzyło gdziekolwiek kolejny raz – powiedział.

Wicemarszałek Sejmu odniósł się także do medialnych doniesień, według których na listach poparcia mogły znaleźć się dane osób zmarłych. Zastrzegł, że osobiście nie uczestniczył w procesie rejestracji kandydata.

– Jeśli tak było, to prokuratura powinna to zbadać i, jeżeli uda się ustalić winnego, wyciągnąć konsekwencje. Nie może być tolerancji dla tego rodzaju praktyk – ocenił.

Bosak nie zgodził się przy tym z zarzutem, że odcina się od odpowiedzialności i przerzuca ją na Sławomira Mentzena. Przyznał, że także przedstawiciele Ruchu Narodowego uczestniczący w pracach krakowskiego sztabu powinni lepiej dopilnować zbierania podpisów.

– Odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje, spoczywa na nas jako całości – zaznaczył. Dodał, że osoba, która nie dopilnowała podpisów, „nie będzie się więcej tym zajmowała”. Przypomniał też, że człowiek odpowiedzialny wcześniej za błędy w sprawozdaniach finansowych partii został usunięty.

Bosak dementuje rozłam Konfederacji

Prezes Ruchu Narodowego stanowczo zaprzeczył również, że ostatnie problemy przybliżają Konfederację do rozłamu. Przekonywał, że Nowa Nadzieja i Ruch Narodowy nadal wspólnie przygotowują projekty, ustalają głosowania i organizują wydarzenia programowe.

– Dementuję to. Skupmy się na faktach – odpowiedział na pytanie o możliwość podziału ugrupowania.

Według Bosaka zgodność podczas głosowań posłów Konfederacji sięga niemal 100 proc., a medialnie nagłaśniane różnice występują stosunkowo rzadko. Zapewnił również, że Ruch Narodowy nie rozważa samodzielnego startu. – Konfederacja, która byłaby pozbawiona któregoś z naszych skrzydeł, byłaby niekompletna. Uważam, że jesteśmy sobie potrzebni – podsumował.

Czytaj też:

Nawrocki przyjmie ślubowanie od Berka? Bosak nie ma wątpliwości, co powinien zrobić prezydent Czytaj też:

21 posłów chce polskiego marszu we Lwowie. Biernacki: „To jest szaleństwo”