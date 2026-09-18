Horała uderza w PiS. Kierwiński odpowiada. „Logika państwa mafijnego”

Wybór Marcina Horały na wicemarszałka Sejmu wywołał ostrą wymianę zdań na prawicy. Polityk Rozwoju Plus uzyskał 254 głosy, pokonując kandydata PiS Marcina Ociepę, którego poparło 167 posłów. Na Horałę zagłosowali między innymi parlamentarzyści koalicji rządzącej.

Politycy PiS zaczęli po głosowaniu przekonywać, że środowisko Mateusza Morawieckiego staje się „koncesjonowaną opozycją” i zbliża się do Donalda Tuska. Horała w Polsat News odwrócił ten zarzut.

– Koncesjonowana opozycja to taka, która sprzyja rządowi. Trudno o większe sprzyjanie rządowi niż atakowanie opozycji. Więc na dziś koncesjonowaną opozycją jest raczej PiS – stwierdził.

Horała: Nie wyciągaliśmy ręki po głosy

Nowy wicemarszałek odpowiedział także Krzysztofowi Bosakowi, który ocenił, że Rozwój Plus popełniło błąd, przyjmując stanowisko dzięki głosom politycznych przeciwników.

– Pan marszałek Bosak dał się skusić i wykorzystać już trzy lata temu i od trzech lat jest wicemarszałkiem głosami koalicji rządzącej – odparł Horała.

Zapewnił, że jego klub nie zabiegał o poparcie większości rządzącej. Twierdził natomiast, powołując się na relacje sejmowych dziennikarzy, że to Marcin Ociepa rozmawiał o głosowaniu z przedstawicielami KO. Zaznaczył przy tym, że podobne negocjacje są normalnym elementem parlamentaryzmu.

Horała przypomniał również, że Rozwój Plus proponowało rozszerzenie Prezydium Sejmu, aby swoich wicemarszałków mogły mieć zarówno PiS, jak i klub Morawieckiego oraz Unia Centrum. PiS tego rozwiązania nie poparło.

Rozwój Plus chce odwołania Kierwińskiego

Podczas rozmowy Horała wymienił trzy główne powody przygotowania wniosku o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Pierwszym ma być złe funkcjonowanie systemu obrony cywilnej oraz powiadamiania obywateli o zagrożeniach.

Drugim jest odpowiedzialność polityczna szefa MSWiA za aferę w Szpitalu Południowym i sprawę Dawida Kacprzyka. Trzeci zarzut dotyczy wypowiedzi o możliwym użyciu policji w związku z konfliktem wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Kierwiński odpowiedział na te zarzuty w TVN24. Zapewnił, że policja będzie interweniowała, gdy łamane jest prawo.

– Oni są ciągle w logice przekrętów i państwa mafijnego. My jesteśmy w logice państwa prawa – powiedział minister. Podkreślił również, że o przesłuchaniach w sprawie Szpitala Południowego decyduje prokuratura, a nie szef MSWiA.

Kierwiński zarzucił także Horale współodpowiedzialność za zaniedbania z czasów rządu Mateusza Morawieckiego. Według niego poprzednia władza osłabiła system ochrony ludności, nie budowała schronów i chciała zlikwidować RCB.

– Jeżeli oni dziś mówią, że coś jest złego w tym, że te procesy rozpoczęliśmy, to jest gigantyczny cynizm – podsumował.

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