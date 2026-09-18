Nowy wicemarszałek rusza do ofensywy. Na celowniku Kierwiński

Marcin Horała nie czekał długo z rozpoczęciem politycznej ofensywy. Niedługo po wyborze do Prezydium Sejmu polityk Rozwoju Plus zapowiedział złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.

– Dzisiaj pierwsza inicjatywa. Chcemy złożyć wniosek o odwołanie ministra Marcina Kierwińskiego – ogłosił Horała podczas konferencji przed Sejmem.

Horała chce odwołania Kierwińskiego

Nowy wicemarszałek przekonywał, że szef MSWiA odpowiada za nieprawidłowości w systemie ostrzegania ludności przed zagrożeniami, w tym rosyjskimi atakami przeprowadzanymi w pobliżu polskiej granicy.

Według Horały alarmy bywają ogłaszane zbyt późno, komunikaty nie zawsze docierają na czas, a mieszkańcy objętych nimi terenów nie wiedzą, jak powinni się zachować. Polityk nazwał funkcjonowanie systemu „porażką państwa”.

– Bierzemy poważnie słowa Donalda Tuska, że ten czas zagrożenia jeszcze się może nasilić. Tym bardziej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powinno być kierowane w sposób sprawny i kompetentny – mówił.

Rozwój Plus zarzuca Kierwińskiemu także podsycanie konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz brak politycznego rozliczenia afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Horała nawiązał do sprawy Dawida Kacprzyka, byłego radnego KO i koordynatora tamtejszego SOR-u.

Rozwój Plus potrzebuje podpisów PiS

Wniosek nie jest jednak jeszcze gotowy do złożenia. Horała przyznał, że jego klubowi brakuje kilku podpisów. Pod dokumentem podpisali się przedstawiciele Konfederacji i posłowie niezależni, ale dotychczas nie zrobili tego parlamentarzyści PiS. Nowy wicemarszałek publicznie zaapelował do nich o poparcie inicjatywy.

Kilka godzin wcześniej Horała pokonał w głosowaniu kandydata PiS Marcina Ociepę. Polityk Rozwoju Plus otrzymał 254 głosy, a jego rywal 167. Do zwycięstwa Horały przyczyniły się głosy koalicji rządzącej.

Po wyborze zapowiedział, że będzie wykorzystywał nową funkcję do kontrolowania rządu oraz wskazywania jego błędów. Wniosek przeciwko Kierwińskiemu ma być pierwszym potwierdzeniem tych słów.

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