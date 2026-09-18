Incydent z Miłoszem Kłeczkiem w Sejmie. Interweniowała Straż Marszałkowska

Do niecodziennych scen doszło podczas piątkowych obrad Sejmu. Karolina Opolska z TVP Info rozpoczęła na galerii sali posiedzeń transmitowaną na żywo rozmowę z posłem Koalicji Obywatelskiej Adrianem Witczakiem. W trakcie wywiadu do rozmówców przysiadł się Miłosz Kłeczek z TV Republika.

Kłeczek wszedł przed kamerę, zapytał czy może się dosiąść i przedstawił się. Dziennikarz zaczął głośno spierać się z politykiem KO. Wymiana zdań zakłóciła obrady oraz wystąpienie posła przemawiającego w tym czasie z mównicy sejmowej.

Krzysztof Bosak przerwał obrady

Na sytuację zareagował prowadzący posiedzenie wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– Przepraszam, halo tam. Zwracam się do państwa na galerii. Panie redaktorze, panie pośle! Bardzo prosimy, niezależnie od tego, co się tam pomiędzy państwem dzieje, o ściszenie głosów. Bardzo proszę wyciszyć rozmowę – zaapelował polityk Konfederacji.

– Panie marszałku, przepraszam. Agresywna postawa posła Platformy Obywatelskiej – odpowiedział z galerii Kłeczek. Ostatecznie interweniowała Straż Marszałkowska, która usunęła dziennikarza TV Republika z sali posiedzeń.

Spór nie wybuchł przypadkowo. Kilka dni wcześniej reporter TVP Info Paweł Kursa pojawił się przed siedzibą TV Republika, aby zapytać Tomasza Sakiewicza o doniesienia związane z aferą Zondacrypto.

Wcześniej TVP Info odwiedziło Republikę

Kursa chciał uzyskać komentarz do ustaleń, według których Sakiewicz miał być tajemniczym „panem X” pojawiającym się w zeznaniach Przemysława Krala. Prezes Republiki zdecydowanie zaprzecza tym oskarżeniom.

Przed siedzibą stacji na reportera czekali Jarosław Olechowski i Michał Rachoń. Zaprosili ekipę TVP Info do budynku i zaczęli prowadzić ją w kierunku studia. Zamiast rozmowy z Sakiewiczem widzowie zobaczyli transmitowaną na żywo wymianę zdań między przedstawicielami konkurencyjnych telewizji.

Sejmowe starcie wygląda więc na kolejną odsłonę konfliktu. „To Wasz pomysł, mówiłem że nam się podoba. Ten format nazywa się #WpadajcieCzęściej” – napisał Michał Rachoń z Republiki.

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