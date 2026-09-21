Miłosz Kłeczek przeszedł samego siebie. Teraz poniesie konsekwencje

Incydent wydarzył się w piątek 18 września, kiedy na sali plenarnej w Sejmie trwały obrady. W tym samym czasie dziennikarka TVP Info Karolina Opolska prowadziła na żywo rozmowę Adrianem Witczakiem.

Miłosz Kłeczek przerwał wywiad TVP Info w Sejmie

Wywiad z posłem Koalicji Obywatelskiej został nagle przerwany przez Miłosza Kłeczka. Pracownik TV usiadł obok polityka i zaczął rzucać własne komentarze. W końcu zareagował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Gdy i to nie pomogło, do akcji wkroczyła Straż Marszałkowska. Funkcjonariusze wyprowadzili Miłosza Kłeczka z galerii sejmowej.

Pracownik TV Republika nie wejdzie do Sejmu?

Po całym zdarzeniu Adrian Witczak zapowiedział skierowanie wniosku do marszałka Sejmu w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa.

„Miłosz Kłeczek najpierw wtargnął na antenę TVP Info podczas mojego wywiadu z Karoliną Opolską, a potem zakłócał obrady i został wyprowadzony z sali. Ten pan stanowi zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa Sejmu. To nie jest dziennikarstwo. To zwykłe polityczne chuligaństwo w służbie Prawa i Sprawiedliwości. Sejm to nie «republika wrzasku» Sakiewicza. Kieruje wniosek do Marszałka Sejmu o zapewnienie bezpieczeństwa” – zapowiedział polityk KO.

Do wpisu zmieszczonego w mediach społecznościowych dołączył zdjęcie pisma skierowanego do szefa Kancelarii Sejmu i ponownie zarzucił prezenterowi stacji Tomasza Sakiewicza „agresywne zachowanie”. „Kto nie szanuje Sejmu, nie powinien przekraczać jego progu. Polski Parlament to nie studio TV Republika” – podkreślił.

Decyzja Kancelarii Sejmu ws. Miłosza Kłeczka

W poniedziałek, 21 września, sprawa doczekała się decyzji. Jak dowiedział się portal TVP.Info, Marek Siwiec zdecydował o ograniczeniu prawa wstępu Miłosza Kłeczka na teren parlamentu.

Podstawą decyzji są przepisy dotyczące porządku i bezpieczeństwa w Sejmie. Z informacji zamieszczonych na stronie parlamentu wynika, że Komendant Straży Marszałkowskiej ma możliwość czasowego zawieszenia prawa wstępu albo unieważnienia dokumentu uprawniającego do wejścia na teren parlamentu.

„Dotyczy to osób, które nie przestrzegają przepisów porządkowych, zakłócają spokój i porządek, a także naruszają powagę Sejmu lub Senatu, dobre obyczaje lub rażąco naruszają prawo do prywatności innych osób" – zaznaczono.

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