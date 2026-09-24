Zatrzymany ws. Zondacrypto bywał w resorcie finansów. „Za dużo od nas nie wymagali”

Przedstawiciele giełdy BitBay, przemianowanej później na Zondacrypto, za rządów Prawa i Sprawiedliwości co najmniej kilkukrotnie odwiedzali Ministerstwo Finansów – ustalił TVN24. Wśród nich znajdował się Artur K., były policjant i specjalista giełdy do spraw bezpieczeństwa, który 22 września został zatrzymany, a następnie trafił do aresztu.

Z dokumentów uzyskanych przez stację wynika, że przedstawiciele branży kryptowalut uczestniczyli w resorcie w co najmniej sześciu spotkaniach. Ostatnie odbyło się już po zaginięciu założyciela BitBay Sylwestra Suszka.

Tusk pomylił datę spotkania

O kontaktach branży z resortem mówił 4 września w Sejmie Donald Tusk. Premier wskazał na spotkanie z 28 kwietnia 2018 roku, w którym mieli uczestniczyć Suszek, inwestor Rafał Zaorski i ekspert Krzysztof Piech. Zaproszenie miało być wystawione na ówczesnego wiceministra Pawła Gruzę, obecnie doradcę Karola Nawrockiego.

W księdze wejść i wyjść ministerstwa nie ma jednak śladu takiego spotkania. Centrum Informacyjne Rządu przyznało TVN24, że premier się przejęzyczył. Opisana przez niego wizyta odbyła się 24 kwietnia.

Piech potwierdził udział w rozmowach, ale zaznaczył, że nie uczestniczył w nich żaden wiceminister. Tematem był plan objęcia transakcji kryptowalutowych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem eksperta przełomowych ustaleń nie poczyniono.

Goście mogli wejść „boczną bramką”

Dziennikarze ustalili również, że 20 kwietnia odbyło się spotkanie, którego nie odnotowano w księdze wejść i wyjść. Ówczesny wiceminister finansów Paweł Cybulski nie wykluczył, że goście zostali wprowadzeni do budynku „boczną bramką”. Jak wyjaśnił, zdarzało się tak, gdy pracownicy resortu osobiście odbierali zaproszone osoby.

Rozmowa miała dotyczyć podatku PCC. Wzięli w niej udział Cybulski i Gruza, a wśród przedstawicieli branży mogli znajdować się Suszek i Zaorski. Tego samego dnia przed resortem odbył się protest przeciwników nowych zasad podatkowych. Gruza miał zaproponować czasowe zawieszenie pobierania podatku. Odpowiednie rozporządzenie weszło w życie w lipcu 2018 roku.

Kolejne wizyty przedstawicieli branży odbyły się 19 i 24 kwietnia. W ministerstwie pojawiali się współpracownicy Suszka, eksperci, prawnicy oraz internetowi twórcy zajmujący się kryptowalutami. Z części spotkań nie sporządzono notatek.

Artur K. trzy razy w Ministerstwie Finansów

Artur K. odwiedził resort jako przedstawiciel BitBay co najmniej trzy razy: w lipcu 2018 roku, listopadzie 2019 roku i sierpniu 2023 roku. Pierwsze spotkanie organizował Departament Informacji Finansowej, podlegający głównemu inspektorowi informacji finansowej. Rozmowy dotyczyły między innymi weryfikowania klientów giełdy i przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Podczas ostatniej wizyty Arturowi K. towarzyszyli prawniczka Aleksandra Górka i dyrektor Zondacrypto do spraw ryzyka i zgodności Dawid Sendecki. Spotkanie miało służyć wyjaśnieniu obowiązków giełdy po wpisaniu jej do rejestru działalności dotyczącej walut wirtualnych. – Za dużo od nas nie wymagali. Trzeba było dostarczać sprawozdania kwartalne, listy klientów, to wszystko – wspominał Artur K. w rozmowie z TVN24.

Wywiadu udzielił kilka dni przed zatrzymaniem. Przyznał, że jego wizyty w instytucjach państwowych mogły uwiarygadniać giełdę. Zapewniał jednak, że miał dobre intencje i przez długi czas ufał najpierw Suszkowi, a później Przemysławowi Kralowi.

Artur K. trafił do aresztu

Prokuratura zarzuca Arturowi K. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała ingerować w system informatyczny giełdy, tworzyć fikcyjne wierzytelności i przywłaszczyć co najmniej 7,8 mln zł. Śledczy badają również przekazanie 3900 bitcoinów podmiotowi trzeciemu jako zabezpieczenia pożyczki oraz pranie pieniędzy.

Drugi zarzut dotyczy niedopełnienia obowiązków przez Artura K. jako dyrektora bezpieczeństwa giełdy. Podejrzany nie przyznał się do winy. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

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