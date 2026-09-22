Kolejna osoba z zarzutami ws. Zondacrypto. Ujawniono szczegóły, trwają przeszukania w bazie paliwowej

Przypomnijmy, 22 września funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali Artura K., byłego funkcjonariusza policji na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała, że do zatrzymania doszło w ramach śledztwa dotyczącego „bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu, oraz przechowywania walut typu fiat, oraz kryptowalut w ramach giełdy ZondaCrypto i doprowadzenia w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem” .

Afera wokół ZondaCrypto. Artur K. usłyszał zarzuty

Jak wynika z informacji przekazanych przez prokuraturę, po zatrzymaniu Arturowi K. przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także „wyrządzenia Bit Bay sp. z o.o., BB Trade Estonia OU oraz innemu podmiotowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, pomocnictwo do przywłaszczenia powierzonego mienia, pomocnictwo do oszustwa komputerowego oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa” .

Aktualnie trwa przesłuchanie Artura K. w charakterze podejrzanego, natomiast po zakończeniu czynności prokurator podejmie decyzję dotyczącą zastosowania środków zapobiegawczych.

Rzeczniczka prokuratury przekazała także, że w miejscu zamieszkania Artura K. znaleziono „dokumentację dotyczącą działalności giełdy ZondaCrypto” .

Kolejne działania ws. zaginięcia Sylwestra Suszka

Prokuratura przekazała również, że trwają obecnie „czynności przeszukania i oględzin” bazy paliwowej, gdzie Sylwester Suszek był ostatnio widziany przed swoim zaginięciem w marcu 2022 r. „Czynności prowadzą funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod nadzorem zespołu prokuratorów, z udziałem biegłych oraz z wykorzystaniem zaawansowanego specjalistycznego sprzętu i technik kryminalistycznych” – przekazano .

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