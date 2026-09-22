Kolejna osoba z zarzutami ws. Zondacrypto. Ujawniono szczegóły, trwają przeszukania w bazie paliwowej
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Kolejna osoba z zarzutami ws. Zondacrypto. Ujawniono szczegóły, trwają przeszukania w bazie paliwowej

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Prokurator, zdjęcie ilustracyjne
Prokurator, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / FotoDax
Prokuratura Krajowa ujawniła, jakie zarzuty przedstawiono zatrzymanemu ws. ZondaCrypto Arturowi K. Poinformowano również o kolejnych działaniach ws. zaginięcia Sylwestra Suszka.

Przypomnijmy, 22 września funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali Artura K., byłego funkcjonariusza policji na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Rzeczniczka prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała, że do zatrzymania doszło w ramach śledztwa dotyczącego „bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu, oraz przechowywania walut typu fiat, oraz kryptowalut w ramach giełdy ZondaCrypto i doprowadzenia w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem”.

Afera wokół ZondaCrypto. Artur K. usłyszał zarzuty

Jak wynika z informacji przekazanych przez prokuraturę, po zatrzymaniu Arturowi K. przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także „wyrządzenia Bit Bay sp. z o.o., BB Trade Estonia OU oraz innemu podmiotowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, pomocnictwo do przywłaszczenia powierzonego mienia, pomocnictwo do oszustwa komputerowego oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa”.

Aktualnie trwa przesłuchanie Artura K. w charakterze podejrzanego, natomiast po zakończeniu czynności prokurator podejmie decyzję dotyczącą zastosowania środków zapobiegawczych.

Rzeczniczka prokuratury przekazała także, że w miejscu zamieszkania Artura K. znaleziono „dokumentację dotyczącą działalności giełdy ZondaCrypto”.

Kolejne działania ws. zaginięcia Sylwestra Suszka

Prokuratura przekazała również, że trwają obecnie „czynności przeszukania i oględzin” bazy paliwowej, gdzie Sylwester Suszek był ostatnio widziany przed swoim zaginięciem w marcu 2022 r. „Czynności prowadzą funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod nadzorem zespołu prokuratorów, z udziałem biegłych oraz z wykorzystaniem zaawansowanego specjalistycznego sprzętu i technik kryminalistycznych” – przekazano.

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Opracowała:
Źródło: Prokuratura Krajowa, X