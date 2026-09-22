Afera Zondacrypto. Był naczelnik katowickiego CBZC zatrzymany

We wtorek 22 września rano zatrzymano byłego naczelnika katowickiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To działania związane z aferą Zondacrypto.

Afera Zondacrypto. Następny zatrzymany

O kolejnym zatrzymaniu w sprawie Zondacrypto poinformował reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Służby wstępnie nie podawały szczegółów swoich działań. Rozgłośnia dowiedziała się jedynie, że zatrzymany to były pracownik CBZC. Po zakończeniu przez śledczych czynności w miejscu zatrzymania, zostanie przewieziony do prokuratury w Katowicach, która prowadzi sprawę.

Jak dotąd w związku z aferą Zondacrypto zatrzymano pięć osób. Wśród nich znaleźli się szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P., inwestor giełdowy Rafał Z., Jaromira W., Anna P. oraz bliski współpracownik Sylwestra Suszka Roman Ż. Przypomnijmy, że założyciel giełdy kryptowalut zaginął w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach.

Ostatniego mężczyznę 5 września zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Powodem działania służb była „uzasadniona obawa ucieczki” Romana Ż.

„Na polecenie prokuratora przeprowadzono przeszukanie miejsca, gdzie Roman Ż. został zatrzymany, a także miejsca jego zameldowania. W toku tych czynności zabezpieczono wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności ZondaCrypto” – informowała prok. Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.

Interia przypomniała wówczas, że od 2019 roku prokuratura oskarża Romana Ż. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i pranie 28 mln zł przez rachunki BitBay.

Afera Zondacrypto. Prokuratura oszczędnie dzieli się informacjami

Rzecznik PK na początku września na antenie TVN24 podkreślała, że dla dobra śledztwa nie ujawnia zbyt wielu szczegółów o sprawie Zondacrypto. – Czynimy pewne odstępstwo od zasady, którą od lat stosujemy, że informujemy opinię publiczną i media o zatrzymaniach w różnych postępowaniach dopiero w momencie, kiedy osoby usłyszą zarzuty i prokurator zdecyduje się na zastosowanie jakiegoś środka zapobiegawczego – przyznała.

– Z uwagi na wagę postępowania i zainteresowanie opinii publicznej informacja jest na wcześniejszym etapie, ale w związku z tym jest też oszczędniejsza – tłumaczyła prok. Adamiak.

Z czasem dowiedzieliśmy się, że Romanowi Ż. prokuratura zarzuca udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu „popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej, w kwocie nie mniejszej niż 7,8 mln zł”.

Ż. Miał też przywłaszczyć sobie powierzonego mienia w postaci środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników, w kwocie 7,8 mln zł.

Annie P. zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było przejęcie składników majątku Suszka, wyrządzenie szkody majątkowej wielkich rozmiarów firmie BB Trade Estonia oraz utrudnianie postępowania dot. pozbawienia wolności Sylwestra Suszka.

Jaromirze W. zarzucono udział w tej samej grupie przestępczej co Anna P., wyrządzenie szkody majątkowej wielkich rozmiarów firmie BB Trade Estonia oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z działalnością tej samej firmy.

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