Polacy ocenili parę prezydencką. Złe wieści dla Nawrockiego i pierwszej damy

44 proc. Polaków pozytywnie odbiera Karola Nawrockiego – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. To spadek o trzy punkty procentowe w porównaniu z badaniem z sierpnia. Negatywnie zdanie o prezydencie ma z kolei 39 proc. ankietowanych. 15 proc. respondentów wybrało opcję „ani dobrze, ani źle”, a kolejne trzy proc. stwierdziło, że „nie wie” albo „trudno powiedzieć”.

– Wydaje się, że w przypadku Karola Nawrockiego wpływ mogło mieć zamieszanie wokół afery Zondacrypto oraz narastający konflikt z rządem i blokowanie decyzji rządzących. Będąc w defensywie, Nawrockiemu trudno się bronić, zaś dla mniej zaangażowanego elektoratu bardziej trafiać argumenty koalicji rządowej – ocenił ekspert ds. marketingu politycznego dr Sergiusz Trzeciak. Politolog dodał, że „prezydent jednocześnie coraz mocniej zyskuje poparcie wśród szeroko pojętej prawicy”.

Karol i Marta Nawroccy pod lupą Polaków. Ekspert o wynikach najnowszego sondażu

Z kolei jeśli chodzi o Martę Nawrocką odsetek pozytywnych reakcji wyniósł 47 proc., co stanowi spadek o 17 pkt proc. w porównaniu z zestawieniem sprzed miesiąca. Negatywną ocenę pierwszej damy ma 15 proc. osób. 25 proc. uczestników sondażu nie opowiedziało się za którymś z wariantów, a 12 proc. zaznaczyło, że „nie wie / trudno powiedzieć”. Dr Trzeciak stwierdził, że postrzeganie Nawrockiej „zależy od tego, czy udzieliła jakiegoś wywiadu czy publicznej wypowiedzi”.

– Pierwsza dama powinna zadbać o swój wizerunek i skupić się na konkretnej działalności, która zaistnieje w świadomości Polaków. Świetna w kreowaniu wizerunku była Jolanta Kwaśniewska – komentował ekspert. Badanie wykonano od 21 do 22 września na próbie wynoszącej 1 029 pełnoletnich Polaków.

Czytaj też:

Nawrocki zaostrzy kurs wobec rządu? Prof. Dudek wskazuje, co może się wydarzyć. „W tym roku się hamował” Czytaj też:

Nawrocki blokuje pomysł rządu Tuska. „Taki dzidziuś-radykał”