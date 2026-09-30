Adwokat, który bronił wspólnika Suszka, sam ma zarzuty. Dziennikarze ujawniają jego powiązania

Błażej Gazda był obrońcą Romana Ż, wspólnika zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela giełdy Zondacrypto. Jak zwracają uwagę WP i TVN24, oprócz Romana Ż. Gazda bronił też Mariana W. i jego byłej żony Jaromiry W. To o tyle istotne, że Roman Ż. i Marian W. mogli mieć sprzeczne interesy. Sam Gazda został jednak przesłuchany we wrześniu tego roku jako świadek i nie może dłużej być obrońcą wymienionych osób.

Kim jest Błażej Gazda? Adwokat pod lupą dziennikarzy

Dodatkowo, jak dowiedzieli się Szymon Jadczak i Michał Fuja, adwokat Błażej Gazda jest podejrzewany o liczne przestępstwa. Prokuratura postawiła mu zarzuty pomocy w praniu pieniędzy pochodzących z obrotu narkotykami, utrudniania postępowania i podżegania świadka do składania przed sądem fałszywych zeznań. Kwestie te nie zostały jeszcze rozstrzygnięte przez wymiar sprawiedliwości, śledztwo trwa od 2020 roku.

21 maja 2025 roku Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim skierowała przeciw prawnikowi akt oskarżenia w związku z podrobieniem dokumentu albo posłużenie się podrobionym dokumentem. Miał on użyć podrobionych zaświadczeń lekarskich we wniosku do Polskiego Związku Motorowego o przedłużenie licencji zawodnika sportów motorowych. Sprawę warunkowo umorzono, czyli uznano winę adwokata, ale odstąpiono od wymierzenia kary. Miał tylko zapłacić 20 tys. zł na specjalne fundusze pomocy.

Opisano także wspólne interesy Gazdy z Romanem Ż. Ten pierwszy w 2023 roku miał zostać dyrektorem zarządzającym spółki MOTECH PROJECT z Ostrawy. Roman Ż. był wspólnikiem za 100 tys. koron, czyli około 19 tys. zł. Dotychczasowi właściciele poszli do sądu, wyceniając majątek spółki na 22 mln zł i mówiąc o wrogim przejęciu. Czeski sąd zakazał wówczas spółce rozporządzania majątkiem.

Dziennikarze zwrócili również uwagę na powiązania Gazdy z Kralem. Ustalili, że spółka szefa Zondacrypto opłaciła starty adwokata w rajdach samochodowych. „Dziękuję za spełnienie marzeń:)” – pisał prawnik do biznesmena. Ta sama spółka płaciła też za usługi byłemu agentowi CBA, Telewizji Republika oraz agencji lobbingowej, związanej z posłem Przemysławem Wiplerem.

Błażej Gazda i Adam Hofman. Znajomi z Wrocławia

Ciekawie opisano kontakty Gazdy z Adamem Hofmanem, byłym rzecznikiem PiS. To koledzy z tego samego wrocławskiego środowiska. Suszek i Kral wiosną 2020 roku udali się na spotkanie w agencji R4S Hofmana. Sam Kral podczas przesłuchania mówił, że chodziło o ratowanie wizerunku giełdy BitBay przed reportażem stacji TVN24. Od agencji oczekiwano, że ma dojścia w telewizji i powstrzyma działania dziennikarza Michała Fuji. Zadanie się jednak nie powiodło, a reportaż wyemitowano.

Hofman zapewnił dziennikarzy, że nie uczestniczył w obsłudze BitBay przez R4S. Mówił, że tym klientem zajmowali się inni partnerzy, a on nie ma wystarczającej wiedzy na temat tej współpracy. 8 kwietnia 2025 roku Gazda miał umówić w Monako spotkanie między Kralem, a Adamem Hofmanem i Robertem Pietryszynem, byłym prezesem Grupy Lotos. Dwaj ostatni prowadzą wspólnie agencję Butterfly Strategies, a w przeszłości byli partnerami w R4S.

Kral miał usłyszeć od Hofmana ofertę „ochrony” przed redaktorem TVN i programem „Superwizjer”. Gdy usłyszał, że materiał szykuje ten sam dziennikarz, puściły mu nerwy i przypomniał sprawę sprzed pięciu lat. „Mają sposób zarabiania. Jeździć po ludziach i kity sprzedawać. Może i dobrze, że sam byłeś:)” – miał napisać Gazda do Krala.

W podsumowaniu Jadczak i Fuja zwrócili uwagę, że Błażej Gazda w tej historii pojawia się już w 2017 roku jako obrońca kobiety, uważanej za słupa w interesach Romana Ż. W kolejnych latach dalej związany był z BitBay, a potem Zondacrypto, które finansowały jego rajdowe hobby. Reprezentował Sylwestra Suszka, a później jego siostrę i ojca w sprawach karnych. Był adwokatem Mariana W. i jego byłej żony Jaromiry W.. Z Romanem Ż. wszedł do czeskiej spółki, a później także był jego obrońcą. Podkreślono, że Gazda był jednym z niewielu stałych elementów tej skomplikowanej afery i zaznaczono, że jego klienci mieli czasem rozbieżne interesy.

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