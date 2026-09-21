„Ramzes” miał wpływ na zaginięcie Suszka? Nowe fakty ws. zaginięcia założyciela giełdy kryptowalut

Postępowanie prokuratury ws. Zondacrypto dotyczy również zaginięcia założyciela giełdy kryptowalut BitBay Sylwestra Suszka. „Gazeta Wyborcza” podała szczegóły związane ze sprawą. Suszka ostatni raz widziano 10 marca 2022 r., kiedy zawiózł dzieci do przedszkola i pojechał do firmy paliwowej w Czeladzi należącej do Mariana W. ps. „Maniek”. Założyciel giełdy kryptowalut miał tam nieformalne biuro. Suszka nagrały kamery z pobliskiej stacji benzynowej.

W dniu zaginięcia założyciela BitBay przestał działać monitoring obejmujący tylną bramę firmy paliwowej. Dodatkowo część etatowych pracowników „Mańka” nie przyszła do pracy. Zgłosili chorobę lub wzięli urlop. Pracowali za to więźniowie z zakładu karnego w Wojkowicach. Suszek ostatnią zarejestrowaną rozmowę odbył kilka minut po godzinie 12. Dwie godz. później jego komórka wylogowała się z sieci. Na terenie firmy paliwowej pozostało auto założyciela giełdy kryptowalut.

Sprawa zaginięcia założyciela giełdy kryptowalut. Miał być w więzieniu, spinano go przy granicy

Z Marianem W. rodzinnie powiązany jest obywatel Niemiec Lukas R. ps. „Ramzes”. Według służb ma powiązania z działającymi za Odrą tureckimi i bałkańskimi grupami przestępczymi. Lukas R. w styczniu 2022 r. został zatrzymany przez polską policję. Trafił do zakładu karnego w Wojkowicach, który współpracował z firmą „Mańka”. Mężczyzna posługujący się dokumentami „Ramzesa” 5 marca został spisany tuż przy przejściu granicznym z Ukrainą.

Osoba znająca kulisy sprawy zwraca uwagę na „największą zagadkę w tej kwestii”. Zastanawia się, czy Lukas R. „podszywając się pod kogoś innego, wyszedł tego dnia do pracy w firmie Mariana W. i się ‘zerwał’ albo przekazał komuś swoje dokumenty”. Policja analizując setki godzin nagrań, znalazła film z mężczyzną podobnym do „Ramzesa”, który został złapany przez kamerę stacji benzynowej w pobliżu firmy „Mańka”. Lukas R. przez pewien czas dostawał regularne przelewy od Przemysława Krala.

Sylwester Suszek zaginął? Prezes Zondacrypto przelewał pieniądze gangsterowi z Niemiec

Ponad dwa lata po zaginięciu Suszka zarejestrowany na niego numer telefonu ponownie zalogował się w sieci. Złapały go stacje BTS w Gdańsku. Osoba się nim posługująca wyleciała z Polski z lotniska na Okęciu w Warszawie. Operator ujawnił, że numer ponownie trafił na rynek i kupił go jakiś Ukrainiec. Prokuratorzy i policjanci zajmujący się sprawą Zondacrypto podejrzewają, że Marian W. mógł być jednym z głównych inwestorów giełdy.

Czytaj też:

Afera Zondacrypto zniechęciła Polaków do kryptowalut? Liczby nie kłamią Czytaj też:

Będzie przełom ws. afery Zondacrypto? „Każdy teraz będzie robił wszystko, by nie pójść siedzieć”