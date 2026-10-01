„Pracownicy TV Republika nie dostają pensji, aby ktoś mógł pić szampana”. Olechowski zareagował

Szymon Jadczak z WP i Michał Fuja z TVN24 opublikowali w ostatnim czasie sporo tekstów dotyczących afery Zondacrypto. Dziennikarze ujawnili m.in związki Przemysława Krala z TV Republika. „’Czysto handlowa współpraca’ — tak Jarosław Olechowski opisuje dziś relację TV Republika z Zondacrypto. Każdego, kto pyta o jej rzeczywisty zakres, próbuje zakrzyczeć. Na paskach republiki nazywani jesteśmy ‘konfiturami’ i ‘konfidentami’” – napisał Fuja w mediach społecznościowych.

„TVN24 i WP to według niego ‘medialne przybudówki reżimu’ i autorzy ‘klasycznego kapiszonu’. Szymon Jadczak ‘stracił kontakt z rzeczywistością’, ‘grozi i szantażuje’ oraz powinien ‘stuknąć się w cymbał’. A na zdjęciach: Jarosław Olechowski z żoną na imprezach Zondacrypto. Fotografie nie dowodzą przestępstwa ani nie przesądzają charakteru współpracy. Dowodzą natomiast, że pytania o bliskość tej relacji są uzasadnione. I nie znikną od wyzwisk” – dodał dziennikarz TVN24.

Atak szefa wydawców TV Republika na dziennikarzy. „W AI coś wygenerujcie, bo się z was śmieją”

„Kto nigdy nie pił szampana na koszt gangsterów z Zondacrypto, niech pierwszy rzuci kamieniem. A kto nigdy nie ściskał się z jednorożcem Zondziakiem, nie wie co to życie. Prawda Jarosław Olechowski? Weź coś napisz o fakturach WP albo coś z Miłoszem Kleczkiem i Michałem Rachoniem w AI wygenerujcie, bo się Wasi pracownicy już oficjalnie w wiadomościach do nas z Was śmieją i coraz ciekawsze rzeczy z TV Republika podsyłają jak widzisz” – dodał Jadczak.

Reporter WP zwrócił się też do dziennikarzy Telewizji Republika, którzy nie dostają pensji, aby „ktoś mógł pić szampana”. „To nie są ‘rzeczy podesłane TV RepublikaTV’ tylko zdjęcia wyciągnięte z telefonu Krala przez służby specjalne Tuska i wysłane do Ciebie i Fui, żebyście atakowali największą niezależną od władzy i krytyczną wobec Donalda Tuska telewizję w Polsce” – bronił się szef wydawców Telewizji Republika.

Afera Zondacrypto. Jarosław Olechowski zaatakował Szymona Jadczaka i Michała Fuję

„Ale publikujecie je licząc, że coś tam się przyklei. To są metody jakimi posługuje się Łukaszenka i Putin. Mentalnie nie różnicie się niczym od cyngli reżimu, który dostał zlecenie na krytyków władzy” – dodał Olechowski. „Pana dzisiejsza publikacja najlepiej dowodzi, że jest pan konfiturą, a dodatkowo zdesperowany i po prostu głupi. Zdjęcie z jednorożcem jest z hallu hotelu, w którym odbywała się konferencja ZondaCrypto” – napisał do Fui szef wydawców TV Republika.

„Drugie zdjęcie jest ze stadionu w Monako. Obie fotografie wysłałem do Krala żeby dać znać, że jestem na miejscu i czekam na rozmowę z nim – o której już publicznie informowałem – żeby zadać Kralowi pytania o jego rzekome związki z rosyjską mafią. Nie rozumiem dlaczego miesza pan do tej sprawy moją żonę, która z Kralem ani Zondą nie miała nic wspólnego. Zabrałem ją na spotkanie tylko po to żeby mieć świadka rozmowy” – podsumował Olechowski.

Czytaj też:

Dziennikarz odchodzi z Telewizji Republika. Drugi... nie jest pewny Czytaj też:

TV Republika znowu to zrobiła. W roli głównej Czarzasty, dziennikarze i Janda