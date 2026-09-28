Żurek wykonał ruch ws. głośnej afery. „Sprawa jeszcze przyspieszy”

— Powołałem dziś w Prokuraturze Krajowej specjalny zespół śledczy pod kierownictwem prokuratora Marka Wełny, który rozliczy aferę Zondacrypto. Siedmiu prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą — poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

Minister sprawiedliwości ocenił, że "przeniesienie sprawy ze Śląska do Warszawy daje większe możliwości". „Więcej wątków możemy szybciej sprawdzić, mamy też lepsze możliwości kadrowe i lokalowe. Dlatego sprawa Zondacrypto jeszcze przyspieszy” — opisał Waldemar Żurek.

Wkrótce więcej informacji