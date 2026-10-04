Nie żyje popularna siostra Anastazja. Sprzedała miliony książek

W niedzielę 4 października poinformowano o śmierci siostry Anastazji Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości. Na facebookowym profilu zakonnic pojawiła się krótka notka na ten temat. „Nasza Siostra Anastazja już w ramionach Ojca” – mogliśmy przeczytać.

Zmarła siostra Anastazja Pustelnik. Jak została zakonnicą?

Siostra Anastazja swoje życie zakonne rozpoczęła w 1973 roku. W rozmowie z portalem Aleteia opowiedziała o momencie odkrycia swojego powołania. „Jako młoda dziewczyna wyjechałam do pracy do Czechosłowacji, miałam wtedy dwadzieścia lat. Tam pracowałam w hucie szkła, była to bardzo ciężka praca” – wspominała.

„Siostra koleżanki, z którą mieszkałam w hotelu pracowniczym, była siostrą zakonną w Zgromadzeniu Córek Bożej Miłości. Współlokatorka sporo o swojej siostrze opowiadała, czytała listy, które od niej otrzymywała. Zapragnęłam żyć w podobny sposób, służyć Panu Bogu i ludziom” – mówiła.

Siostra Anastazja i jej poradniki kulinarne

Jednym z celów jej zgromadzenia było m.in. gotowanie dla dzieci z niepełnosprawnościami. Anastazja pracowała też w kuchni jezuitów w Krakowie. Swoją wiedzę przekazywała innym w formie poradników o tematyce kulinarnej. Łącznie wydała kilkanaście książek, które rozeszły się w około czterech milionach egzemplarzy.

„Z kuchnią od serca mamy do czynienia wtedy, kiedy wkładamy jak najwięcej miłości w to, co robimy, i kochamy ludzi, którzy z owoców naszej pracy korzystają. Przez te wszystkie lata, kiedy gotowałam, starałam się, żeby przyświecała mi jedna zasada – gotuj tak, jakbyś gotowała dla samego Jezusa” – deklarowała w wywiadzie dla Aletei.

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