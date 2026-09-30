Lawina chętnych do projektu Sakiewicza. „Codziennie wpływają kolejne nowe deklaracje”

Szef wydawców TV Republika Jarosław Olechowski poinformował „Presserwis”, że do Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki przyjęto dotychczas około 10 tysięcy osób. Dodał, że wpłynęło ponad 15 tys. deklaracji, a codziennie dochodzą nowe. Tomasz Sakiewicz w czwartek 24 września mówił w nagraniu o obietnicy, zgodnie z którą pierwszych 10 tys. członków stowarzyszenia zostanie uhonorowanych tabliczkami umieszczonymi przy recepcji w siedzibie stacji. Na razie umieszczono ich ponad tysiąc.

Sakiewicz wspomniał też, że dzięki obecności w Stowarzyszeniu Przyjaciół Republiki można mieć taniej bardzo solidny pakiet ubezpieczeniowy. Wspomniał również o możliwości stworzenia własnego rynku ubezpieczeń. – Najlepsze firmy zaczynają dla nas pracować, bo chcą współpracować z tak potężną siłą, jaką są stowarzyszeni w Republice. Ale łączy nas coś więcej. Łączy nas to, że chcemy budować wolne media. Po raz kolejny Stowarzyszenie przelało 100 tys. dzisiaj na Republikę – przekonywał.

Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki działa i rośnie. Tomasz Sakiewicz o ważnym ruchu

– Dzięki temu możemy się rozwijać, możemy nadawać, możemy wypłacać pensje, a przede wszystkim tworzyć coś niezwykłego. Strefę wielkiej wolności, wolnego słowa – kontynuował Sakiewicz. Pieniądze wpłacono na część kosztów emisji sygnału. W sierpniu telewizja otrzymała od stowarzyszenia 50 tys. zł. Podstawowa składka członkowska w stowarzyszeniu wynosi 31 złotych. Zaznaczenie co najmniej jednej zgody marketingowej obniża kwotę o pięć zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki zarejestrowano w połowie maja w Chełmie. – Celem jest, po pierwsze, wsparcie Telewizji Republika, nas dziennikarzy, naszych rodzin, które są w tej chwili poddawane ogromnej presji ze strony tej autorytarnej władzy reżimu Donalda Tuska, ale to jest też organizacja, która będzie wspierać Państwa, naszych widzów – mówił kilka dni po założeniu stowarzyszenia Olechowski.

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