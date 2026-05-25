Sakiewicz uruchomił projekt ze znanymi nazwiskami z TV Republika. Nowe fakty

Szef wydawców TV Republika Jarosław Olechowski w środę 20 maja poinformował na antenie stacji o założeniu Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki. Poprosił, aby się tam „rejestrować, zapisywać”. – Jego celem jest, po pierwsze, wsparcie Telewizji Republika, nas dziennikarzy, naszych rodzin, które są w tej chwili poddawane ogromnej presji ze strony tej autorytarnej władzy reżimu Donalda Tuska, ale to jest też organizacja, która będzie wspierać Państwa, naszych widzów – powiedział.

– Jeżeli będziecie mieli kłopoty, problemy, razem po prostu będzie nam łatwiej przeciwdziałać różnym zapędom tej autorytarnej władzy. Oprócz tego pracujemy też nad tym, żeby członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki dostawali bardzo atrakcyjne różne oferty od naszych partnerów handlowych, z którymi w tej chwili negocjujemy umowy, także będą też inne korzyści oprócz tej naszej solidarności, wspólnoty, poczucia większego bezpieczeństwa – kontynuował Olechowski.

Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki ruszyło. Jarosław Olechowski o szczegółach

W celach statutowych Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki wpisano m.in. usługi ubezpieczeniowe. Szef wydawców TV Republika powiedział Wirtualnym Mediom, że „członkowie stowarzyszenia będą mieli dostęp do preferencyjnych ofert handlowych od partnerów stowarzyszenia, dotyczących produktów i usług ubezpieczeniowych”. Telewizja Republika „chce stworzyć grupę konsumencką”.

Pytany o produkty Olechowski wyjaśniał, że „w pierwszej kolejności chodzi np. o ubezpieczenia typu assistance czy grupowe”. – Mamy też ideę pozwalającą członkom stowarzyszenia pozyskać kartę paliwową na benzynę z rabatem – kontynuował szef wydawców TV Republika. Możliwość negocjowania lepszych warunków finansowych z partnerami stowarzyszenia jest uzależniona od liczby zapisanych osób. W ciągu doby deklaracje członkowskie wypełniło pięć tys. osób.

