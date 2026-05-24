Rewolucja w TV Republika. W tle apele Sakiewicza o wsparcie finansowe

Telewizja Republika zmieniła warunki subskrypcji umożliwiającej udział w czacie na żywo na YouTube. Dotychczasowy koszt podstawowego pakietu wynoszący 7,99 zł miesięcznie wzrósł do 9,99 zł.

Jednocześnie stacja uruchomiła ofertę promocyjną, dzięki której nowi subskrybenci mogą korzystać z usługi przez pierwszy miesiąc bez opłat. Płatności zaczną być pobierane dopiero po zakończeniu okresu próbnego, a użytkownicy otrzymają przypomnienie na siedem dni przed jego upływem.

TV Republika zmienia opłaty dla widzów

Możliwość komentowania podczas transmisji TV Republiki na YouTube została objęta abonamentem blisko dwa lata temu. Jak zwrócili uwagę uczestnicy forum SatKurier, w ostatnim czasie nadawca przeorganizował swoją ofertę. Zniknął pakiet za 24,99 zł miesięcznie, który zapewniał m.in. większą szansę na reakcję prowadzących na wpisy użytkowników.

Obecnie dostępne są dwa warianty wsparcia. Tańszy obejmuje udział w czacie na żywo oraz specjalne oznaczenia lojalnościowe widoczne przy nazwie użytkownika. Z kolei najwyższy pakiet, kosztujący 99,99 zł miesięcznie, oferuje dodatkowe korzyści, takie jak priorytetowe odpowiedzi, dostęp do ekskluzywnych ankiet oraz dodatkowych materiałów wideo.

Mimo wprowadzenia płatnych funkcji sam dostęp do transmisji na żywo pozostaje bezpłatny. Widzowie mogą oglądać programy TV Republiki na YouTube również po emisji, korzystając z biblioteki materiałów na żądanie. Dodatkowo stacja rozwija internetowy kanał Republika Plus, skupiający się na treściach rozrywkowych i lifestyle’owych.

TV Republika coraz mocniej prosi o wsparcie

W ostatnich miesiącach stacja Tomasza Sakiewicza coraz częściej zachęca widzów do finansowego wspierania działalności. Emocjonalny apel podczas jednego z programów wygłosił m.in. Miłosz Kłeczek.

Powodem są m.in. problemy związane z kosztami funkcjonowania. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie wyraziła zgody ani na rozłożenie należności koncesyjnych na raty, ani na umorzenie odsetek od zaległych płatności. W mediach pojawiały się także informacje o opóźnieniach w wypłatach dla części pracowników stacji.

Tomasz Sakiewicz prosząc swoich sympatyków o regularne wsparcie finansowe podkreślał, że „nawet niewielkie, comiesięczne wpłaty od szerokiego grona odbiorców mogłyby zapewnić stacji stabilne funkcjonowanie”. W jego opinii „wsparcie widzów ma nie tylko wymiar finansowy, ale także stanowi wyraz poparcia dla działalności stacji”.

Czytaj też:

Brat gwiazdy TV Republika ambasadorem w USA? Wymowne słowa polityka PiSCzytaj też:

Prowadzący TV Republika przeszli samych siebie. „Byli już Zorro, teraz więźniowie”