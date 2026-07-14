TV Republika zaprasza widzów do swojego płatnego klubu. Pokazała, co dostaną członkowie

TV Republika mocno promuje Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki i zachęca widzów do opłacania składek członkowskich. W zamian stacja zapowiada rozbudowany pakiet usług, obejmujący m.in. pomoc medyczną, prawną i domową, a także specjalne wyróżnienia dla pierwszych osób, które dołączą do organizacji. Szczegóły pokazano na końcu niedzielnego wydania programu "Dzisiaj" z 12 lipca. W ostatnich dniach na antenie TV Republika regularnie pojawia się też grafika z kodem QR, która ma kierować zainteresowanych do zapisów.

Tyle ma kosztować składka członkowska w TV Republika

Z przekazanych przez stację informacji wynika, że podstawowa składka członkowska ma wynosić 31 zł. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych opłata ma spaść do 26 zł. Każda osoba przyjęta do stowarzyszenia TV Republiki ma otrzymać certyfikat potwierdzający członkostwo.

TV Republika zapowiedziała też dodatkowe wyróżnienie dla pierwszych 10 tys. członków. Ich nazwiska mają zostać upamiętnione na tabliczkach umieszczonych przy recepcji stacji.





Lekarz, pielęgniarka i pomoc po awarii w domu od TV Republiki

Jednym z głównych elementów oferty ma być pakiet assistance i usług ubezpieczeniowych. W przypadku awarii w domu członek stowarzyszenia przyjaciół Republiki ma móc skorzystać z pomocy ślusarza, hydraulika lub elektryka. Pakiet ma obejmować także dojazd i robociznę serwisu naprawiającego sprzęt AGD, RTV i IT.

Znaczną część oferty stanowi pomoc medyczna. TV Republika zapowiada możliwość zamówienia wizyty lekarza pierwszego kontaktu albo pielęgniarki w domu, transport do szpitala i między placówkami, a także telekonsultacje z internistą lub lekarzem rodzinnym. W pakiecie mają znaleźć się też telefoniczne konsultacje ze specjalistami, pomoc po hospitalizacji oraz dostarczanie podstawowych zakupów osobom leżącym.

Członkowie mają zyskać również dostęp do nielimitowanej infolinii prawno-podatkowej. W ramach tej usługi oferowane mają być informacje prawne, wzory umów, akty prawne oraz kontakty do sądów i kancelarii. Oferta obejmuje też ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, pomoc przy zastrzeganiu kart płatniczych po utracie dokumentów za granicą, wsparcie tłumacza języka angielskiego oraz usługi concierge.

TV Republika szuka sposobu na zwiększanie wpływów

Stowarzyszenie Przyjaciół Republiki zostało wpisane do KRS w maju i deklaruje wsparcie dla niezależnych mediów, zwłaszcza Telewizji Republika. Prezes stacji Tomasz Sakiewicz przyznał już, że organizacja ma być także kolejnym sposobem finansowego wspierania nadawcy i pomóc ominąć bojkot reklamowy.

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