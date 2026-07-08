Konkurent TV Republika wystartował. „Kluczowe pytanie brzmi: na jak długo wystarczy im pieniędzy?”

Newsmax Polska rozpoczął nadawanie w sobotę 4 lipca. Eksperci w rozmowie z Wirtualnymi Mediami ocenili pierwsze dni nadawania nowej stacji. Przed każdym wydaniem serwisu używane jest hasło „Prawdziwe wiadomości dla prawdziwych ludzi”, podobne do tego, jakie jest używanie przed głównym programem informacyjnym TV Republika. Trzonem ramówki są serwisy informacyjne. Krótsze o godz. 13 i 15, a najważniejsze o 17.

Jest to jednak przed prime-timem, czyli porą dnia, kiedy ludzie najchętniej oglądają telewizję. Z jednej strony można dzięki temu uniknąć konkurencji, ale z drugiej zmniejsza się szansa na dotarcie do najliczniejszej widowni. Prezenter TVP zwrócił uwagę, że o ludzie wówczas są w pracy, zajmują się codziennymi obowiązkami, albo przygotowują obiad. Z kolei w paśmie o godz. 17. mocną pozycję ma Teleexpress.

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– Republika i TVN24 mają wierne grona odbiorców, wręcz „wyznawców”, których trudno będzie przekonać do zmiany nawyków – dodał. Do tego debiut ma miejsce w okresie letnim, kiedy jest mniejsze zainteresowanie telewizją. W kontekście studia i oprawy padło kluczowe pytanie: „na jak długo wystarczy im pieniędzy?”. Na razie jest też problem z zasięgiem stacji. Niektóre programy są emitowane z napisami, zdarzały się również takie bez napisów lub lektora.

Już podczas pierwszego wydania pojawił się błędny adres strony internetowej na pasku informacyjnym, czy błąd językowy w napisie. W kolejnych dniach podczas części produkcji dźwięk był bywał przesterowany — z telewizora było słychać trzaski, jakby sygnał audio przekraczał maksymalny poziom. Pojawiały się też tłumaczenia AI, doszło do zawieszenia systemu, pikselozy czy przerwy w działaniu syntezatora mowy.

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Można było także odnieść wrażenie, że szwankował prompter. Prezenterki zerkały nerwowo na kartki z wydrukiem programu leżące na stole. Wycofano się z zapowiedzianego wejścia na żywo. Materiały miały pogłosowy dźwięki reporterskich offów, asynchron obrazu i dźwięku, a raz słychać było dźwięki systemu Windows. W kontekście obietnicy jakości te problemy mogą być kosztowne wizerunkowo.

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