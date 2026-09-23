Tusk pożegna się z władzą? Kluczowa rola Morawieckiego. Nowy sondaż

W sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” zapytano Polki i Polaków o to, na kogo oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę. Koalicja Obywatelska zajęła pierwsze miejsce z wynikiem 30,9 proc. głosów (w badaniu z sierpnia jej notowania były na poziomie 28,1 proc.).

Konfederacja niemal dogania PiS. Nowy sondaż wyborczy

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, a chęć oddania głosu na tę partię zadeklarowało 17,3 proc. ankietowanych (spadek z 18,1 proc.). Najniższy stopień podium należy do Konfederacji (15,3 proc.; wzrost z 13,2 proc.).

W dalszej części zestawienia znalazły się: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (10 proc.; wzrost z 8,8 proc.), Lewica (7,7 proc., wzrost z 6,6 proc.) i Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (6,4 proc.). Na dalszych miejscach są: Polskie Stronnictwo Ludowe (4,4 proc.), Razem (3,1 proc.) i Polska 2050 (0,2 proc.). 4,8 proc. ankietowanych jeszcze nie wie, kogo poprze w wyborach.

Sygnał alarmowy dla Tuska. Ekspert: Koalicja 15 października żegna się z władzą

– Sondaż pokazuje, że koalicja 15 października żegna się z władzą. Chyba że porozumiałaby się z Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego, w co trudno uwierzyć, albo do wyborów poszłaby na trzech listach, czyli lewica poszłaby razem, a Trzecia Droga reaktywowałaby się i przekroczyła próg. Koalicję Tuska może uratować tylko konsolidacja. Prawicowe partie mogą przejąć władzę – komentuje wyniki badania prof. Jarosław Flis, ekspert z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

– Partie tworzące koalicję 15 października, idąc do wyborów na czterech listach, nie mają szans na prolongatę władzy, tym bardziej jeśli Partia Razem będzie szła osobno. Prawica jest mocniejsza, ale sytuacja nie jest przesądzona. PiS traci na rzecz Morawieckiego. Wiele może się jeszcze zmienić i wydarzyć przez rok pozostający do wyborów – kontynuuje ekspert.

– Rząd Tuska może uratować tylko konsolidacja, a prawica pod wezwaniem Karola Nawrockiego jest na siebie skazana, jeśli chce przejąć władzę – zamyka wątek prof. Flis.

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