Wicepremier skrytykował Nawrockiego. „Zachowuje się jak niesforny przedszkolak”

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski we wtorek 30 września pojawił się w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News. Recenzował tam poczynania prezydenta Karola Nawrockiego, krytykując jego liczne weta do rządowych ustaw.

Gawkowski nazywa Nawrockiego „niesfornym przedszkolakiem”

Polityk Lewicy swoją ocenę Nawrockiego przedstawił w związku z kolejnym zgrzytem między rządem, a Pałacem Prezydenckim. Tym razem Karol Nawrocki odrzucił wysuniętą przez Donalda Tuska kandydaturę płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa. Prezydent nie podpisał też ustawy o nadmiarowych zyskach firm paliwowych czy wygaszeniu kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

– Prezydent umyślnie podstawia nogę, popycha – oceniał Gawkowski. – Zachowuje się taki niesforny przedszkolak, który tego popchnie, tego uderzy, ale kończy się to tym, że inne dzieci cię nie lubią – kontynuował swoją metaforę. Wspomniał o coraz gorszych sondażach Nawrockiego. – Bo wszyscy widzą, że prezydent przeszkadza – zauważał. Prowadząca program podkreśliła, że nadal jednak pozostaje „najbardziej lubianym dzieckiem”.

Gawkowski o Nawrockim: Bawi się w ciuciubabkę z rządem

Minister cyfryzacji negatywnie ocenił też weto do ustawy o obniżeniu cen paliw. – Tylko to jest walka polityczna na to, żeby było droższe paliwo na stacjach, żeby prezydent, jego zaplecze z PiS-u i z Konfederacji mogli opowiadać, że paliwo jest za drogie – stwierdzał. – Pan prezydent bawi się w ciuciubabkę z rządem często, tylko że najgorzej na tej ciuciubabce wychodzą ludzie – mówił.

– Zdejmijmy klapki z oczu. Prezydenta mamy lobbystę, który robił spotkania, albo chciał robić spotkania po 100 tysięcy dolarów płatne, który staje po stronie big techów, który zawetował bezpieczeństwo w internecie, który zrobił jeszcze coś gorszego – doprowadził do tego, że miliony Polaków straciło na kryptoaktywach – kontynuował.

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