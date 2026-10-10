Najgorsze dania świata. Polska potrawa w czołówce niechlubnego rankingu

Na pierwszym miejscu zestawienia znalazła się szwedzka Pizza Vulkanen. Danie ma formę pierścienia z kieszonkami wypełnionymi mięsem i serem. W środku są frytki i sałatka z sosem Béarnaise, mające przypominać wybuchający wulkan. Pomysł jest efektowny, ale chyba nie skradł serca wielu osób.

W rankingu znalazły się także dwa islandzkie specjały. Svið – opalana, przepołowiona i gotowana głowa owcy. Podaje się ją z puree z rzepy, ziemniakami i galaretką rabarbarową. Drugim specjałem jest Þorramatur – zestaw tradycyjnych produktów, często peklowanych, wędzonych lub fermentowanych. Wśród nich jest fermentowane mięso rekina, jagnięcina i kaszanka.

Ranking Taste Atlas. Polski akcent uplasował się na 17. pozycji

Czwarte miejsce zajęły blodplättar, czyli skandynawskie naleśniki z dodatkiem zwierzęcej krwi. Popularne są w Szwecji i Finlandii. Dodaje się do nich cebulę i przyprawy, a podaje z borówkami brusznicami. W zestawieniu nie zabrakło hiszpańskiej potrawy Truchas a la Navarra. To pstrąg smażony na oliwie, obtoczony w mące i przyprawiony. Ryba jest faszerowana szynką serrano, a przed podaniem skrapiana cytryną i posypywana natką pietruszki.

Polski akcent pojawia się na 17. miejscu. Jest nim żymlok, nazywany poza Śląskiem bułczanką. To kiełbasa przygotowywana z wieprzowych podrobów, przypominająca konsystencją kaszankę. Dawniej wyrabiano ją podczas świniobicia. Żymlok można jeść na ciepło lub zimno, często z pieczywem i karmelizowaną cebulą.

Ranking pokazuje, jak różnią się kulinarne przyzwyczajenia. To, co dla jednych jest tradycją, dla innych może być trudnym doświadczeniem. Niska ocena nie musi oznaczać, że danie jest złe. Często świadczy o tym, że jego smak wykracza poza przyzwyczajenia także

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