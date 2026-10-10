Ranking najlepszych i najgorszych ministrów Tuska. „Pocałunek śmierci”, „Dymisja 14 października”

Rok przed wyborami parlamentarnymi na nowo ruszyła giełda nazwisk ministrów, którzy w ramach rekonstrukcji rządu mogliby pożegnać się ze stanowiskami. W tym kontekście najczęściej wymieniani są: minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, minister aktywów państwowych Wojciech Balczun i szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski.
Kilka miesięcy temu, przy poprzedniej fali spekulacji, grono to zasilały także minister edukacji Barbara Nowacka oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.
Rekonstrukcja niczym kij z dwoma końcami. Ruszyła giełda nazwisk
W sondażu SW Research dla „Wprost”, który został przeprowadzony pół roku temu, Polki i Polacy wskazywali, że na miano najgorszego ministra w rządzie Donalda Tuska zasługuje Barbara Nowacka (10,3 proc.). Na dalszych pozycjach znaleźli się ex aequo minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (po 6,9 proc.) oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (5,9 proc.).
Przeprowadzenie rekonstrukcji zawsze jest obarczone pewnym ryzykiem, ale daje też możliwość tzw. nowego otwarcia. Z jednej strony pokazuje sprawczość gabinetu, a z drugiej – jest to przyznanie się do pewnego rodzaju porażki, bo nie kończy się współpracy z ministrami, którzy odnoszą same spektakularne sukcesy.
Sikorski najlepszy, Żurek najgorszy? Tak politycy oceniają ministrów rządu Tuska
O najgorszych i najlepszych ministrów w rządzie Donalda Tuska pytaliśmy posłów na sejmowych korytarzach. – Od oceny pracy ministrów jest premier. Nie chciałbym oceniać jego zespołu. To szef rządu decyduje o tym, kto jest w Radzie Ministrów i w jaki sposób pełni swoje obowiązki – ucina temat Adrian Witczak (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska).
– Wskazałbym ex aequo dwóch najlepszych ministrów. To jest minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. To są najlepsi ministrowie. A o najgorszych czy mniej skutecznych niech się wypowiedzą obywatele – mówi z uśmiechem Andrzej Szejna (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy).
– Najlepszym ministrem jest Radosław Sikorski, a najgorszego nie będę, jako lojalny koalicjant, wskazywać – wykręca się w rozmowie z „Wprost” Ryszard Petru (Klub Parlamentarny Centrum). Jednocześnie poseł wskazuje, że zapowiadane rozliczenia, które były jednymi ze sztandarowych przedwyborczych obietnic, „idą może wolniej niż byśmy się spodziewali”.