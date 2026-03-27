Polacy wybrali najgorszego ministra rządu Tuska. Sondaż dla „Wprost”

W ubiegłym tygodniu pojawiły się spekulacje, że jeszcze przed wakacjami Donald Tusk planuje przeprowadzić rekonstrukcję rządu. Roszady miałyby dokonać się na czele ministerstw kultury, zdrowia i edukacji.

– Scenariusz nie przewiduje tak hucznie ogłaszanych zmian jak w ubiegłym roku i wyczekiwania tygodniami na konkretne decyzje. Rząd nie potrzebuje teraz wielkich turbulencji. Chodzi o „małą rekonstrukcję”, aby poprawić notowania poszczególnych ministerstw, bo do wyborów coraz bliżej – przekazał w rozmowie z RMF FM jeden z polityków koalicji rządzącej.

Głos w sprawie zabrał też sam zainteresowany. – Nie wiem skąd wzięła się ta plotka. Niektóre media zaczęły rozpisywać się o moich ambitnych planach kolejnej rekonstrukcji rządu, ale nie, nie mam w tej chwili takich planów – oświadczył Donald Tusk.

Polacy wybrali najgorszego ministra rządu Tuska. Szefowa MEN na czele

W sondażu SW Research dla „Wprost” postanowiliśmy zapytać Polki i Polaków, którego z ministrów w rządzie Donalda Tuska uważają za najgorszego. Pierwsze miejsce z wynikiem 10,3 proc. głosów zajęła Barbara Nowacka. Minister edukacji ma sporą przewagę nad kolejnymi szefami resortów.

Na drugim miejscu ex aequo znaleźli się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (po 6,9 proc.). Na najniższym stopniu podium uplasowała się Paulina Hennig-Kloska. Minister klimatu i środowiska wskazało 5,9 proc. respondentów.

Wyniki pozostałych ministrów prezentują się w następujący sposób:

Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia – 5,1 proc.;

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej – 4,5 proc.;

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz; minister funduszy i polityki regionalnej – 3,6 proc.;

Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki – 3 proc.;

Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji – 2,6 proc.;

Agnieszka Dziamianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej – 2,5 proc.;

Miłosz Motyka, minister energii – 1,9 proc.;

Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego – 1,8 proc.;

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury – 1,8 proc.;

Jan Grabiec, minister, członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 1,6 proc.;

Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego – 1,4 proc.;

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji – 1,2 proc.;

Tomasz Siemoniak, minister, członek Rady Ministrów, koordynator służb specjalnych – 1,2 proc.;

Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi – 1,1 proc.;

Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych – 0,9 proc.;

Maciej Berek, minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu – 0,6 proc.;

Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki – 0,6 proc.

34,3 proc. ankietowanych nie umiało wskazać konkretnego ministra, który zasługiwałby w ich ocenie na miano najgorszego.