Sensacyjne wyniki referendum w Krakowie. Co z Aleksandrem Miszalskim?

Z sondażu late poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej i Stan360 dla Polsat News wynika, że za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta opowiedziało się 97,8 proc. głosujących, a 2,2 proc. było przeciwnych. Z kolei Radę Miasta odwołać zdecydowało się 96 proc. badanych, a 4 proc. było odmiennego zdania.

Referendum w Krakowie. Są wyniki sondażu late poll

W badaniu sprawdzono także, który temat w największym stopniu przekonał Krakowian do udziału w referendum. Ankietowani wskazywali następujące odpowiedzi:

wprowadzenie Strefy Czystego Transportu (28,3 proc.),

poziom zadłużenia miasta (22 proc.),

sposób zarządzania spółkami miejskimi i nepotyzm (14,3 proc.),

rosnące koszty życia w mieście (10,5 proc.),

ogólna ocena kierunku rozwoju miasta (9,7 proc.),

podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej (8,9 proc.),

niespełnione obietnice wyborcze (2,5 proc.),

coraz trudniejsza sytuacja na rynku pracy (2,1 proc.),

rozczarowanie tempem zmian w Krakowie (1,7 proc.).

Co z Aleksandrem Miszalskim i Radą Miasta? Mamy dane o frekwencji

Sondażowa frekwencja w głosowaniu wyniosła 31,8 proc., a to oznacza, że zarówno referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, jak i Rady Miasta – jeśli wyniki badania zostaną oficjalnie potwierdzone po przeliczeniu oddanych głosów – byłyby ważne. Margines błędu w badaniu typu exit poll wynosi ok. 2 punkty procentowe.

Przypomnijmy – aby referendum było wiążące, w głosowaniu dotyczącym losów Aleksandra Miszalskiego musiało wziąć udział co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa (26,98 proc. uprawnionych), czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku Rady Miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosiła 179 792 (30,59 proc.).

