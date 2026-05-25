Ile goście weselni powinni włożyć do koperty? Ekspertka o „absolutnym minimum”

Wyrażenie chęci udziału w wydarzeniu, jakim jest wesele, oznacza jedno – spory wydatek. Z roku na rok mieszkańcy nadwiślańskiej krainy umieszczają w kopertach coraz więcej pieniędzy – bo i ich zarobki są coraz wyższe.

Tu i ówdzie w internecie można poczytać o tym, ile banknotów powinno się sprezentować parze młodej. Jedni twierdzą, że goście weselni powinni włożyć równowartość tzw. talerzyka, czyli spowodować, by świeżo upieczeni małżonkowie wyszli na zero, a nie byli stratni przez to, że postanowili zaprosić nas na najważniejszą w ich życiu uroczystość. To oznacza wydatek rzędu 300-600 złotych, w zależności od m.in. regionu Polski (inaczej do sprawy powinno podejść się, gdy wesele zorganizowane zostało np. w Toruniu, a inaczej, gdy w Warszawie).

W zależności od tego, jak bardzo blisko jesteśmy pary młodej, tym głębiej sięgnąć do portfela powinniśmy. Znajomi z pracy umieszczają zwykle około 700-1200 PLN, natomiast najbliższa rodzina – minimum 2000 zł.

Głos w sprawie tego, ile powinno znaleźć się w kopercie, by obyło się bez wpadki, zabrała ekspertka znana m.in. z programu „Projekt Lady” (TVN).

Jakie jest „absolutne minimum”?

Irena Kamińska-Radomska zachęciła Polaków, by „nie byli skąpi”. – Takie absolutne minimum to jest 600 zł od osoby. Jeżeli para przychodzi na wesele, to powinno być to minimum 1200 PLN – wskazała. Jeśli wesele jest „wystawne”, wówczas – w jej opinii – jest to jak najbardziej uzasadnione.

Dziennik „Fakt” postanowił przy okazji oszacować, ile w 2026 roku wynosi koszt tzw. talerzyka. To przeciętnie 300-350 zł.

Gdy natomiast na weselu wyraźnie dużo się dzieje, a jakość potraw, umiejętności muzyczne zamówionego zespołu, a także atrakcje, które przygotowała na całą noc para, robią wrażenie, wówczas należy lekką ręką liczyć ponad 400 PLN za osobę.

