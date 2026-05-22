Awantura o wyjście pary młodej z kościoła. Znany ksiądz zabrał głos

Polskich internautów poruszyło nagranie ze ślubu, na którym widać moment wyjścia pary młodej z kościoła. Podniosłą chwilę psuje jednak starsza kobieta, która nie była zaproszona na uroczystość. Widzimy, jak przeciska się obok młodych, nie pozwalając im na swobodne opuszczenie świątyni po ceremonii.

Nieprzyjemna sytuacja pary młodej. Kobieta przeszkodziła w ważnej chwili

Zdarzenie zrelacjonowała później w mediach społecznościowych sama panna młoda. Jak opowiadała, obca kobieta nie tylko niekulturalnie wepchnęła się do kościoła przed końcem uroczystości. Chciała później wrócić do pary młodej i wyrywała się osobie, która próbowała załagodzić sytuację.

– W momencie kiedy zobaczyłam ją, to mówię „Co pani robi? Mogła pani chwilę poczekać! Widzi pani, że wychodzimy z kościoła. Co to ma być?” – opowiadała. Starsza pani była jednak niezainteresowana. „A co mnie wasz ślub?” – rzuciła jedynie w odpowiedzi.

Incydent na ślubie. Znany ksiądz skomentował zdarzenie

Sytuację skomentował na X popularny zakonnik Grzegorz Kramer. „Po necie śmiga filmik, na którym widać wychodzącą młodą parę z kościoła, której przeszkodziła starsza kobieta. Leje się na nią mnóstwo hejtu, bo ponoć robi to nagminnie, bo miała powiedzieć coś obraźliwego” – zaczął swój wpis.

„Tak, to zapewne nieprzyjemna akacja, ale czy ludzie, którzy upublicznili jej wizerunek i tym samym rozpoczęli te nagonkę na te kobietę, mają pewność, że to było celowe, a nie na przykład wynik zaburzeń psychicznych?” – pytał.

„Wiecie, gdy przyszedłem do Wrocławia, w każdą niedzielę, podczas Mszy lub kazania, pewna kobieta mocno bluzgała i była agresywna, ale robić z tego wiralowy film? To byłoby słabe, choć te akcje nie należały do komfortowych” – wspominał.

