Trump odpuści ślub syna. „Nie pozwala mi na to moja miłość do USA”

Amerykańskie media zwracały uwagę na bardzo niejasne komunikaty Donalda Trumpa w związku ze zbliżającym się ślubem jego dziecka. Prezydent podkreślał, że jego syn chciałby zobaczyć ojca na uroczystości. Dodawał jednak, że nie jest to dla niego najlepszy moment.

Donald Trump nie przyjdzie na ślub syna. „Mam ważną sprawę”

– Mam sprawę, zwaną Iranem i inne sprawy. To coś, czego nie mogę nie wygrać – podkreślał prezydent USA. – Jeśli się pojawię, to mnie zniszczą. Jeśli się nie pojawię, to mnie zniszczą, oczywiście przy pomocy fake newsów – mówił o amerykańskich mediach. Życzył też młodej parze powodzenia. – To człowiek, którego znam od dawna i mam nadzieję, że będą wspaniałym małżeństwem – mówił.

Przeciwnicy Trumpa przypomnieli, że tylko w drugiej kadencji spędził na grze w golfa 111 dni, czyli 22 proc. otrzymanego od wyborców czasu. „Ale nie potrafi znaleźć czasu na ślub syna!” – dziwił się demokratyczny kongresmen Daniel Goldman. Już w czwartek 21 maja zaznaczano, że w harmonogramie prezydenta nie ma mowy o imprezie rodzinnej.

Trump potwierdził. Nie zjawi się na uroczystości juniora

W piątek 22 maja Donald Trump rozwiał wszelkie wątpliwości. Zamieścił wpis na platformie społecznościowej Truth Social.

„Chociaż bardzo chciałem być z moim synem, Donem Juniorem, i najnowszym członkiem rodziny Trumpów, jego przyszłą żoną, Bettiną, okoliczności związane z rządem i moja miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki nie pozwalają mi na to” – pisał.

„Uważam, że ważne jest, abym pozostał w Waszyngtonie, w Białym Domu, w tym ważnym okresie. Gratulacje dla Dona i Bettiny” – dodawał polityk.

Drugi ślub Donalda Trumpa juniora

Donald Trump junior żeni się już po raz drugi. Między 2005, a 2018 rokiem był mężem Vanessy Trump, z którą ma piątkę dzieci.Swój związek z Bettiną Anderson ogłosił w 2024 roku. Para zaręczyła się pod koniec 2025 roku.

Amerykańskie media podawały początkowo, że para rozważała zorganizowanie ślubu w Białym Domu. Ostatecznie jednak miała zrezygnować jednak z tego pomysłu ze względu na polityczne napięcie, spowodowane przez wojnę z Iranem.

