Głośna afera u właściciela TVN. „To kara za odmowę milczenia”

W CBS News po przejęciu przez Paramount Skydance trwa wielka wymiana kadr. Z anteny zniknęło już kilka znanych nazwisk. Z programem „CBS Evening News” pożegnali się m.in. John Dickerson i Maurice DuBois. Ponadto, po 11 latach ze stacją rozstał się Stephen Colbert, gospodarz kultowego late show, którego do tej pory wyemitowano ponad 1800 odcinków.

Rewolucja w CBS News. Dziennikarka zwolniona po 20 latach

Do tego grona dołączyła Sharyn Alfonsi. Reporterka programu „60 Minutes” był związana z CBS News przez niemal 20 lat.

Dziennikarka uważa, że decyzja o nieprzedłużeniu jej kontraktu ma związek z głośnym konfliktem wokół materiału dotyczącego więzienia w Salwadorze, do którego USA deportowały migrantów bez procesu.

Sprawa wywołała kontrowersje pod koniec ubiegłego roku. CBS tuż przed emisją zdjęło fragment reportażu poświęcony warunkom w salwadorskim więzieniu. Krytycy zarzucali wtedy stacji uleganie politycznej presji i autocenzurę. Ostatecznie materiał pokazano później, jednak w zmienionej wersji, która była znacznie łagodniejsza wobec administracji Donalda Trumpa.

CBS News pod nowymi rządami sprzyja Trumpowi?

Sharyn Alfonsi ostro skrytykowała kierownictwo stacji za ingerencję w jej materiał i uleganie politycznym wpływom. Jak przyznała w rozmowie z „The New York Times”, właśnie ta sprawa mogła przesądzić o tym, że nie zaproponowano jej działu w kolejnym sezonie „60 Minutes”.

Dziennikarka nie ma wątpliwości, że jej odejście ma charakter polityczny i jest sygnałem dla innych reporterów. - W najbliższych dniach kierownictwo stacji może tłumaczyć moje odejście hasłami o reorganizacji czy zmianach strukturalnych. Nie warto jednak dawać się na to nabrać. To nie jest zwykła decyzja kadrowa, ale świadomy sygnał wysłany wobec dziennikarza, który nie chciał milczeć – komentowała dziennikarka.

– Przez lata „60 Minutes” było symbolem niezależnego i bezkompromisowego dziennikarstwa. Dziś CBS odchodzi od tych wartości, stawiając na ostrożność i ochronę władzy zamiast patrzenia jej na ręce – dodawała.

Gwiazdy odchodzą z CBS News. Co czeka stację TVN?

Zmiany w redakcji CBS News są uważnie śledzone w Polsce, ponieważ Paramount Skydance jest właśnie na ostatniej prostej przed przejęciem Warner Bros Discovery, do którego należy TVN. Po ogłoszeniu fuzji prawicowi komentatorzy wpadli w euforię ogłaszając, że stacja pod rządami rodziny Ellisonów związanej z administracją Donalda Trumpa, znacząco zmieni profil na bardziej przychylny prawicy a największe gwiazdy będą musiały odejść z pracy.

Eksperci studzą te emocje. – TVN dobrze sobie radzi z linią komunikacyjną, polityczną i programową, bo odpowiada na potrzeby konkretnej grupy odbiorców, a ta konkretna grupa odbiorców będzie musiała być przez kogoś zagospodarowana. Albo TVN utrzyma podobną narrację, albo w to miejsce wejdzie ktoś inny – oceniła Aleksandra Chmielewska, medioznawczyni.

W opinii Marka Sowy, specjalisty ds. rynku mediów, w przeszłości związanego m.in. z CBS News „nawet jeśli TVN nie ma większego znaczenia w skonsolidowanych wynikach nowego amerykańskiego giganta, jest niemal pewne, że część polskiej sceny politycznej będzie chciała wykorzystać to nowe rozdanie jako wpisujące się w ogłoszoną niedawno strategię Białego Domu w Europie, czyli wspieranie konserwatywnych, często skrajnie nacjonalistycznych ugrupowań i rozbijanie jedności Unii Europejskiej”.

