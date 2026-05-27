Wielkie zmiany wokół TVN. Napłynęły ważne wieści z USA

Amerykański Departament Sprawiedliwości jest coraz bliżej wydania zgody na przejęcie Warner Bros. Discovery (właściciela m.in. stacji TVN) przez Paramount Skydance.

Paramount Skydacne coraz bliżej przejęcia Warner Bros. Discovery

Jak informuje serwis Semafor, przedstawiciele obu stron odbyli we wtorek 26 maja blisko dwugodzinne spotkanie z urzędnikami odpowiedzialnymi za kontrolę koncentracji rynku. Według źródeł zaznajomionych ze sprawą, regulatorzy mieli pozytywnie ocenić argumenty przedstawione przez kierownictwo giganta.

Podczas rozmów prezes Paramount Skydance David Ellison zapewniał, że po połączeniu koncern nadal będzie stawiał na premiery kinowe i nie ograniczy produkcji filmowej. Przedstawiciele spółki przekonywali również, że przejęcie Warner Bros. Discovery nie zaszkodzi konkurencji na rynku rozrywki ani nie pogorszy sytuacji twórców czy innych studiów filmowych.

Jeszcze kilka miesięcy temu przyszłość przejęcia nie była pewna. W marcu Departament Sprawiedliwości rozpoczął szczegółowe postępowanie i zażądał od firm dodatkowych informacji dotyczących wpływu transakcji na produkcję filmową, rynek streamingowy, prawa do treści oraz sytuację kin. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że obawy regulatorów zostały w dużej mierze rozwiane.

Zmiany na rynku mediów w USA. Protest przeciwko Paramount Skydance

Nie brakuje jednak przeciwników fuzji. Przeciwko połączeniu gigantów medialnych protestują przedstawiciele branży filmowej. List otwarty krytykujący transakcję podpisało blisko 3,5 tys. osób, w tym znani aktorzy i producenci, m.in. Jane Fonda, J.J. Abrams i Mark Ruffalo. Sygnatariusze ostrzegają, że połączenie firm może oznaczać redukcję miejsc pracy, mniejszą liczbę projektów dla twórców oraz wyższe ceny dla odbiorców.

Paramount Skydance od początku bardzo mocno zabiegał o przejęcie Warner Bros. Discovery, pokonując w wyścigu m.in. Netfliksa. Firma liczy na szybkie zakończenie procesu i deklaruje gotowość do sfinalizowania umowy w najbliższych miesiącach. Aby dodatkowo zmotywować inwestorów do cierpliwości, spółka zapowiedziała wypłatę specjalnej rekompensaty dla akcjonariuszy Warner Bros., jeśli finalizacja transakcji przeciągnie się poza październik.

