Polacy ocenili Stanowskiego, Rymanowskiego i Wysocką-Schnepf. Wyniki mogą zaskoczyć

Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało wyniki sondażu, który przeprowadzony został w dniach 4-6 maja tego roku.

Pracownia postanowiła sprawdzić, jaki jest „społeczny odbiór dziennikarzy, którzy zajmują się kwestiami politycznymi”.

Na liście znalazły się nazwiska od tych najbardziej znanych (i uznanych), aż po znacznie mniej rozpoznawalne postaci telewizyjne czy internetowe.

Jak rozłożyły się głosy respondentów?

Rymanowski, Wit, Piasecki, Gawryluk i Jankowski

Pierwsze miejsce zajął Bogdan Rymanowski, drugie – Radomir Wit, trzecie – Konrad Piasecki, czwarte – Dorota Gawryluk, natomiast piąte – Grzegorz Jankowski. To przedstawiciele stacji Polsat News i TVN24.

Im dalej, tym robi się ciekawiej. Na szóstej pozycji uplasowała się Katarzyna Kolenda-Zaleska, na siódmej – Robert Mazurek, na ósmej – Andrzej Stankiewicz, na dziewiątej – Piotr Kraśko, zaś miejsce dziesiąte należy do Krzysztofa Stanowskiego. Tym razem więc, oprócz TVN24, mamy dziennikarzy z Kanału Zero czy Radia ZET.

Sporym zaskoczeniem jest miejsce ostatnie, które zajęła Dorota Wysocka-Schnepf (TVP Info).

CBOS zaznaczył, że przy zbieraniu odpowiedzi przedstawiciele agencji korzystali z metody wywiadów telefonicznych (wspomaganych komputerowo), a także (choć w mniejszym stopniu) – wywiadów internetowych (metody te znane są kolejno jako CATI i CAWI). W badaniu wzięło udział 1000 dorosłych Polaków (stanowiących reprezentatywną próbę).

Polacy ocenili parlamentarzystów

CBOS publikował też niedawno wyniki sondażu, który miał za zadanie sprawdzić, jak Polacy oceniają prace Sejmu (posłów).

W tym momencie 33 proc. ankietowanych ma pozytywny stosunek do niższej izby Parlamentu. Negatywnie o pracy parlamentarzystów wypowiedziało się natomiast 49 proc. respondentów.

A co z Senatem? Pracę przedstawicieli izby wyższej pozytywnie ocenia 37 proc. osób, natomiast negatywnie – 38 proc.

twitterCzytaj też:

Zandberg kontra Czarzasty. Dwie lewice w walce na śmierć i życieCzytaj też:

Kaczyński wpadł w szał przez jeden pomysł. „Latał po pokoju i krzyczał”