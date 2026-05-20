Niespodziewany zwrot w sprawie TVN. Nowe wieści od amerykańskiego giganta

Paramount Skydance przyspiesza plany przejęcia Warner Bros. Discovery (właściciel stacji TVN). Choć wcześniej zakładano, że transakcja może zostać sfinalizowana do końca trzeciego kwartału 2026 roku, czyli do 30 września. Teraz w firmie pojawiają się nieoficjalne informacje, że w grę wchodzi znacznie szybszy termin, nawet 15 lipca.

Paramount Skydance przyspiesza. Nowe informacje o przejęciu WBD

Jak wynika z doniesień medialnych, kierownictwo Paramount Skydance liczy, że uda się zamknąć proces wcześniej, jeśli zgody regulacyjne nie będą opóźniać procedury. Na razie jednak transakcja wciąż wymaga akceptacji regulatorów w różnych krajach, mimo że została już zatwierdzona przez akcjonariuszy obu spółek.

Największe wątpliwości zgłaszają instytucje nadzorcze w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Brytyjski urząd rozpoczął analizę wpływu fuzji na rynek, a w USA sprawą zajmują się m.in. stanowi prokuratorzy generalni, w tym przedstawiciele Kalifornii. Ich zdaniem tak duże połączenie firm może mieć istotny wpływ na konkurencję w branży medialnej.

Według szefa Paramount Skydance Davida Ellisona nie ma już formalnych przeszkód prawnych po zakończeniu jednego z etapów kontroli antymonopolowej w USA

W umowie przewidziano jednak zabezpieczenia na wypadek opóźnień. Jeśli transakcja nie zostanie zamknięta do 30 września, akcjonariusze Warner Bros. Discovery otrzymają dodatkowe wypłaty za każdy kolejny kwartał zwłoki. W przypadku całkowitego fiaska przejęcia, Paramount musiałby zapłacić 7 miliardów dolarów kary.

TVN zmienia właściciela. Jaka przyszłość czeka stację?

W Polsce zamieszanie wokół Paramount Skydance wywołuje ogromne zainteresowanie, ponieważ Warner Bros. Discovery to obecny właściciel TVN. W związku z tym pojawiło się mnóstwo pytań o dalsze losy polskiej stacji.

Prof. Alicja Jaskiernia z Uniwersytetu Warszawskiego oceniła, że w kontekście TVN decyzje biznesowe będą zależały od opłacalności, ale także od regulacji i stanowiska państwa. – Logika biznesowo-korporacyjna nakazywałaby raczej trzymać się obecnej linii TVN24 ze względu na cenną dla reklamodawców grupę odbiorców. Wyniki finansowe stacji są niezłe, a koncesja wygasa dopiero po 2030 r. Z drugiej strony te same przesłanki ekonomiczne mogą skłonić Davida Ellisona do wystawienia TVN na sprzedaż – stwierdziła w rozmowie z PAP.

Według prof. Jaskierni wszelkie zmiany, nawet jeśli zajdą, nie będą natychmiastowe. – Nie zakładałabym przekształcenia TVN24 w polski Fox News. Na rynku informacyjnym jest już dość prawicowych mediów, Republika i Kanał Zero w taką właśnie formułę z naddatkiem się wpisują. Lojalna grupa widzów TVN24 w razie jego zmiany mogłaby odpłynąć do TVP lub Polsatu, co z biznesowego punktu widzenia jest niepożądane – tłumaczyła.