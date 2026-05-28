Zielone światło ws. zmiany właściciela TVN? Przełomowe wieści z USA

Zza oceanu płyną ważne wieści dotyczące świata mediów i biznesu – dobre z pewnością dla Paramount Skydance. Wynika z nich, że wydział antymonopolowy ministerstwa sprawiedliwości USA coraz przychylniejszym okiem patrzy w kierunku planu spółki, która chce wreszcie do finału doprowadzić głośną transakcję.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, Warner Bros. Discovery (w tym Grupa TVN) będzie miał nowego właściciela już w połowie lipca. Warto przypomnieć, że PS nastawiał się nawet na znacznie odleglejszy termin – końcówkę trzeciego kwartału 2026 roku.

Ale dlaczego Wydział Antymonopolowy Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, na czele którego stoi Omeed Assefi, zdaje się być o krok od powiedzenia: „Tak”? Wszystko zmienić miało niedawne, dwugodzinne spotkanie, którego odbyło się we wtorek (26 maja).

W zapewnienia szefa Paramount nie wierzą gwiazdy kina

David Ellison zapewnił amerykańskich urzędników, że transakcja (opiewająca na 110 miliardów dolarów) nie zaszkodzi interesom innych wytwórni – wskazał zagraniczny portal Semafor. Prezes Paramount zapowiedział też, że po połączeniu koncern nadal będzie stawiał na premiery kinowe i nie ograniczy produkcji filmowych.

Nie wierzą w to jednak wielkie gwiazdy – aktorzy, tacy jak Joaquin Phoenix, Bryan Cranston czy Emma Thompson (łącznie pod listem otwartym przeciwko przejęciu WBD podpisało się około trzy i pół tysiąca artystów). Uważają oni, że zmiana właściciela równoznaczna będzie z ograniczeniem swobody twórczej. Obawiają się też m.in. tego, że spora liczba osób nagle straci zatrudnienie.

PS jest jednak bardzo zdeterminowany, by sfinalizować cały proces i nie przejmuje się żadnymi głosami sprzeciwu. Gigant od samego początku pokazywał, że zrobi wszystko, by przejąć Warner Bros. 400 miliardów złotych, które zaproponowała spółka, to znacząco więcej, niż wcześniejsza oferta Netflix – około 300 miliardów PLN (na papierze były to 83 miliardy – 27,75 USD za akcję, w porównaniu do 31 dol., które dawała popularna platforma streamingowa).

Czytaj też:

Wokół właściciela TVN robi się gorąco. Gigant ma nowy problemCzytaj też:

Przyszły właściciel TVN z ważnym ogłoszeniem, w tle wielki dług. Wiadomo, kiedy wygasa oferta