Taka będzie pogoda w czerwcówkę i wakacje. Jest nowy model dla Polski

Na początku czerwca nad Polskę mają napływać masy ciepłego powietrza znad południowej Europy, a na nie – od zachodu – napierać mają nieco chłodniejsze masy polarne. Takie warunki zakładają zarówno model amerykański GFS, jak i model Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody.

Długoterminowa prognoza pogody dla Polski. Nie tylko na czerwcówkę, ale i wakacje

W pierwszych dniach czerwca temperatury w Polsce mają utrzymywać się na poziomie do 20, a nawet 25 stopni Celsjusza. Jednocześnie możliwe jest pojawienie się gwałtownych zjawisk pogodowych – burz, których należy spodziewać się na południu i wschodzie kraju.

Pojawiają się pytania nie tylko o tzw. czerwcówkę, ale także o to, jakie warunki pogodowe będą dominowały w sezonie wakacyjnym. „Czerwiec, lipiec i sierpień cechować ma temperatura średnia odbiegająca od norm na plus, co wynika z najnowszych długoterminowych prognoz. Wprawdzie odchylenie to prognozowane na całe lato wynieść ma w Polsce około jednego stopnia, a na południu może dwa stopnie, jednak w tym małym stopniu Celsjusza kryją się wielkie zasoby ciepła, które mogą ujawnić się właśnie w naszym rejonie świata” – czytamy w analizie Arlety Unton-Pyziołek, synoptyk tvnmeteo.pl.

Jak dodaje ekspertka, ilość opadów ma utrzymywać się poniżej normy przez całe lato. Jednocześnie to nie oznacza, że nie będą pojawiały się ulewy i gwałtowne burze, wnikające nad Polskę najczęściej znad południowej Europy.

Warto pamiętać, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym ryzykiem błędu. Istnieje ono mimo coraz bardziej pogłębionej wiedzy na temat procesów pogodowych, a także coraz precyzyjnego sprzętu do obserwacji zjawisk naturalnych. Dlatego też prognozy o dalekim zasięgu należy traktować w kategorii podpowiedzi, a nie brać za pewnik.

