Wokół właściciela TVN robi się gorąco. Gigant ma nowy problem

Planowane przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance może całkowicie zmienić układ sił w światowej branży rozrywkowej.

Choć spółka nie spodziewa się poważnych przeszkód ze strony regulatorów, do obrony jednej z największych transakcji w historii mediów zaangażowano Jeffreya Kesslera, jednego z najbardziej znanych amerykańskich prawników specjalizujących się w sprawach antymonopolowych.

Zmiany wokół TVN. Najsłynniejszy prawnik antymonopolowy rusza do akcji

Jeffrey Kessler zyskał rozgłos dzięki spektakularnym zwycięstwom w sporach dotyczących konkurencji rynkowej. Reprezentował m.in. studentów-sportowców w przełomowej sprawie przeciwko NCAA, która otworzyła drogę do zarabiania na własnym wizerunku przez zawodników akademickich.

W ostatnim czasie odegrał również kluczową rolę w postępowaniu przeciwko Live Nation, właścicielowi Ticketmastera. Ława przysięgłych uznała wówczas, że firma działała jak monopolista, naruszając federalne i stanowe przepisy antymonopolowe.

Teraz prawnik stanie po stronie Paramount Skydance. Jego zadaniem będzie obrona wartej 110 mld dolarów fuzji z Warner Bros. Discovery, właścicielem takich marek jak HBO, CNN czy TVN.

Fuzja Paramount i Warner Bros. Discovery zagrożona? Są pierwsze pozwy

„Hollywood Reporter” zwraca uwagę na fakt, że pierwsze pozwy już się pojawiły. Grupa abonentów Paramount złożyła skargę, argumentując, że połączenie obu koncernów ograniczy konkurencję na rynku streamingu, informacji oraz dystrybucji filmowej. Autorzy pozwu domagają się nawet czasowego zablokowania transakcji do czasu pełnego rozpatrzenia sprawy.

Jeffrey Kessler nie pozostawił na zarzutach suchej nitki. W wydanym oświadczeniu określił pozew jako „bezpodstawny” i stwierdził, że nie przedstawia on żadnych wiarygodnych argumentów antymonopolowych przeciwko fuzji. Według niego sprawa opiera się bardziej na politycznych obawach niż na rzeczywistej analizie rynku.

Siłę zespołu prawnego Paramount podkreślają również nazwiska pozostałych doradców. Wśród nich znajduje się Makan Delrahim, były szef wydziału antymonopolowego Departamentu Sprawiedliwości za prezydentury Donalda Trumpa, oraz David Gelfand, który pełnił podobną funkcję w administracji Baracka Obamy.

