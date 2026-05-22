Trump świętuje koniec hitu telewizji. Taki scenariusz może czekać TVN

W amerykańskiej telewizji kończy się pewna epoka. Po 11 sezonach i ponad 1800 odcinkach z anteną CBS pożegnał się „The Late Show with Stephen Colbert”.

Zmiany w CBS News. Koniec pewnej epoki w USA

Finałowy odcinek miał uroczystą oprawę i został przygotowany w stylu godnego pożegnania z jednym z najbardziej rozpoznawalnych formatów nocnych talk-show w USA. W studiu pojawiły się gwiazdy, a jednym z symbolicznych momentów był muzyczny występ Paula McCartneya.

Decyzja o zakończeniu programu zapadła wcześniej w strukturach stacji. CBS tłumaczyło ją zmianami w rynku telewizyjnym i coraz trudniejszą sytuacją programów typu „late night”, które od lat tracą widownię na rzecz platform streamingowych i mediów społecznościowych.

Koniec „The Late Show” w USA. Trump zachwycony

Nie zabrakło jednak politycznego echa całego wydarzenia. Donald Trump, który od lat pozostaje jednym z ulubionych celów żartów Colberta, publicznie skomentował zakończenie programu w wyjątkowo ostrym tonie. W mediach społecznościowych napisał m.in., że prezenter „nie miał talentu ani wyników”, a jego program określił jako „nieśmieszny i przepłacony”. Posunął się też do stwierdzenia, że „można wziąć kogokolwiek z ulicy i zrobiłby to lepiej”.

Były prezydent USA nie ograniczył się jednak tylko do Colberta. Rozszerzył krytykę na cały segment nocnych talk-show, sugerując, że to „początek końca” dla prowadzących, których uznaje za mało utalentowanych i przewartościowanych. W jego wypowiedziach pojawiła się też zapowiedź, że kolejne programy mogą podzielić los „The Late Show”, choć bez wskazywania konkretnych nazwisk.

Jak przypominają amerykańskie media, relacje Trumpa z Colbertem od lat były napięte. W przeszłości obaj publicznie wymieniali się złośliwościami. Prezydent USA cieszył się z decyzji CBS o zakończeniu programu, a Colbert w jednym z odcinków odpowiedział mu w wulgarny sposób, co wywołało dodatkową falę komentarzy.

Nie jest to jedyna zmiana w CBS News po tym, jak stacja została przejęta przez Paramount Skydance. Z anteny zniknęło już kilka znanych nazwisk. Z programem „CBS Evening News” pożegnali się m.in. John Dickerson i Maurice DuBois. Według części komentatorów stacja pod kierownictwem Bari Weiss zaczęła też łagodniej przedstawiać działania Donalda Trumpa i jego administracji.

TVN zmienia właściciela. Jaka przyszłość czeka stację?

W Polsce zamieszanie wokół Paramount Skydance wywołuje ogromne zainteresowanie, ponieważ Warner Bros. Discovery to obecny właściciel TVN. W związku z tym pojawiło się mnóstwo pytań o dalsze losy polskiej stacji.

Prof. Alicja Jaskiernia z Uniwersytetu Warszawskiego oceniła, że w kontekście TVN decyzje biznesowe będą zależały od opłacalności, ale także od regulacji i stanowiska państwa.

– Logika biznesowo-korporacyjna nakazywałaby raczej trzymać się obecnej linii TVN24 ze względu na cenną dla reklamodawców grupę odbiorców. Wyniki finansowe stacji są niezłe, a koncesja wygasa dopiero po 2030 r. Z drugiej strony te same przesłanki ekonomiczne mogą skłonić Davida Ellisona do wystawienia TVN na sprzedaż – stwierdziła w rozmowie z PAP.

Według prof. Jaskierni wszelkie zmiany, nawet jeśli zajdą, nie będą natychmiastowe. – Nie zakładałabym przekształcenia TVN24 w polski Fox News. Na rynku informacyjnym jest już dość prawicowych mediów, Republika i Kanał Zero w taką właśnie formułę z naddatkiem się wpisują. Lojalna grupa widzów TVN24 w razie jego zmiany mogłaby odpłynąć do TVP lub Polsatu, co z biznesowego punktu widzenia jest niepożądane – tłumaczyła.

