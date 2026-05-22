Wystartowała nowa zbiórka Łatwoganga. Kwota rośnie w zastraszającym tempie

W piątek 22 maja Łatwogang (Piotr Hancke) rozpoczął zbiórkę charytatywną na 8-letniego chłopca z dystrofią mięśniową Duchenne'a. Po wielkim sukcesie poprzedniej akcji postanowił odświeżyć formułę. Tym razem wszystko odbywa się w formie wyzwania sportowego.

Łatwogang jedzie rowerem przez całą Polskę. Jaki ma cel?

– W dużym skrócie postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę naraz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa – wyjaśniał streamer.

– Zobowiązuję się oficjalnie, że jeśli uda się zebrać te 12 milionów złotych przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem – z Gdańska do Zakopanego – oznajmił.

Nowe wyzwanie Łatwoganga. Internauci nie zawodzą

Choroba Duchenne'a to poważna genetyczna przypadłość, dla której charakterystyczny jest postępujący zanik mięśni. Zbiórka na leczenie chłopca rozpoczęła się po godzinie 16. Łatwogang rozpoczął transmisję od spotkania z Maksem, który opowiedział o swoich zainteresowaniach i kibicowaniu FC Barcelonie.

Następnie streamer wsiadł na rower i ruszył w stronę Gdańska. Podziękował też policji, która towarzyszy mu w trasie. – Wielkie podziękowania, że za mną jadą. To bardzo miłe – podkreślał. Internauci nie zawiedli i już po godzinie na koncie zbiórki zgromadzili ponad pół miliona złotych. Krótko po godzinie 18 pokonany został kolejny próg, na liczniku pojawił się milion złotych.

Miliony na walkę z rakiem. Pierwszy sukces Łatwoganga

Po dziewięciu dniach nieprzerwanej transmisji w sieci Łatwogang zakończył głośny, charytatywny stream. Akcja organizowana na rzecz Fundacji Cancer Fighters przyniosła gigantyczne wsparcie dla dzieci walczących z chorobami nowotworowymi.

W trakcie transmisji do mieszkania streamera przyjeżdżały znane osoby ze świata internetu, muzyki i telewizji. Wspólnie zachęcały widzów do wpłat na rzecz dzieci chorych na raka.

Jednym z najbardziej komentowanych momentów było symboliczne golenie głów przez znane postaci. Na taki krok zdecydowali się m.in. Julia Kuczyńska, Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska, Michał Pol, czy Maciej Kurzajewski.

