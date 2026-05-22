PiS zmienia zdanie ws. dużego wydarzenia w weekend. „Polacy zasługują”

„Z uwagi na szereg inicjatyw realizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość oraz krakowskie referendum w sprawie odwołania prezydenta Miszalskiego z KO, które będzie ogniskowało debatę publiczną, informujemy, że zaplanowana na najbliższą niedzielę (24 maja br.) w Tomaszowie Mazowieckim Debata Programowa pt. »Polska Mieszkań – Alternatywa 2.0« zostaje przesunięta na inny, nieodległy termin” – poinformował w mediach społecznościowych rzecznik PiS.

PiS przełożyło debatę programową. Nie będzie wystąpień Kaczyńskiego i Czarnka, ani debaty

„O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Polacy zasługują na dobrą, kompleksową politykę mieszkaniową, uwzględniającą ich potrzeby i możliwości finansowe. Prawo i Sprawiedliwość ma na to receptę” – podsumował Rafał Bochenek. Swoje wystąpienia mieli wygłosić prezes partii Jarosław Kaczyński oraz kandydat PiS na premiera w wyborach parlamentarnych 2027 Przemysław Czarnek.

W planach były trzy segmenty. Pierwszy miał dotyczyć „demografii jako fundamentu polityki mieszkaniowej”. Moderatorem miał być Jakub Banaszek, a panelistami: Tomasz Kot, Lucjusz Nadbereżny, Bartosz Marczuk, Mateusz Łakomy, Szymon Szynkowski vel Sęk oraz Barbara Socha. Drugi panel miał być związany z „ośmioma latami inwestycji w polskie mieszkalnictwo”.

Referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa przyćmiło inicjatywę PiS

Tu dyskusję prowadzić miał Damian Kowalczyk, a wśród gości mieli być Beata Dróźdź, Agnieszka Górska, Paweł Lisiecki, Paweł Osiewała, Agnieszka Ścigaj i Marcin Witko. Ostatni moduł miał brzmieć: „przyszłość zaczyna się od mieszkania”. Tutaj moderatorem miał być Piotr Uściński, a swoje opinie mieli wygłosić Przemysław Czarnek, Bartosz Kownacki, Kacper Płażyński, Leszek Skiba, Olga Semeniuk-Patkowska oraz Robert Warwas.

