Nawrocki zapowiada drugi wniosek o referendum. „Naród się wypowie”

W piątek 22 maja prezydent Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Bielan-Jarosławów w województwie mazowieckim. Podczas swojego wystąpienia wrócił do tematu referendum i zapowiedział, że mimo niechętnej postawy Senatu, będzie dalej próbował doprowadzić do głosowania.

Bielany-Jarosławy: Nawrocki krytykował senatorów

– To, co zrobił Senat, to nie jest uderzenie w Karola Nawrockiego. Ja jestem tylko przekaźnikiem pewnej społecznej emocji. Senatorowie powiedzieli wam: nie chcemy słuchać waszego głosu – stwierdził Nawrocki, mówiąc o odrzuceniu wniosku o zorganizowanie referendum odnośnie unijnej polityki klimatycznej.

W pytaniu zaproponowanym przez prezydenta podkreślano koszty unijnego podejścia. „Czy jest Pani/Pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?” – proponowano, sugerując po części odpowiedź.

Nawrocki zapowiedział ponowienie wniosku o referendum

– Prezydent chce słuchać głosu narodu i prosi Senat o to, aby naród się wypowiedział w referendum, bo mówią mu przedsiębiorcy, rolnicy, ci, co płacą za energię elektryczną: chcemy odrzucić pewne rozwiązania w mechanizmie demokratycznym, nie chcemy się z nikim bić, nie chcemy nikomu ubliżać, chcemy powiedzieć głosem narodu, co sądzimy o zielonej polityce. Ale was nikt nie chce słuchać – przekonywał Nawrocki.

Prezydent odpowiedział też na argument o „nieodpowiednim” pytaniu. – Sprawa jest zbyt poważna, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie – ocenił. I właśnie dlatego, pani marszałek Senatu, złożę drugi wniosek o referendum i zmienimy pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie, a naród się wypowie – obiecywał.

Czytaj też:

Nawrocki wysłał SMS do Trumpa. Nastąpił zwrot ws. PolskiCzytaj też:

Trump podjął decyzję ws. Polski, Tusk podziękował Nawrockiemu. „Za skuteczność”