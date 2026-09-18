Gdzie w Polsce może stanąć amerykańska baza? Rozważane są trzy lokalizacje

Prezydent USA Donald Trump w czwartek 17 września za pośrednictwem Social Truth poinformował o planach umiejscowienia w Polsce bazy wojskowej. O taki ruch polscy politycy zabiegają od bardzo dawna.

Amerykańska baza w Polsce. Gdzie może powstać?

Świetna wiadomość! Dzięki śmiałemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy amerykańskiej armii w Polsce” – pisał polityk.

„Jeżeli do tego dojdzie, lokalizacja będzie ogłoszona już niebawem. To będzie historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu polsko-amerykańskiego. Dziękuję za waszą uwagę w tej kwestii. Prezydent Donald Trump” – dodawał.

Polscy dziennikarze twierdzą, że posiadają informacje o możliwych lokalizacjach takiej bazy. Onet zwraca uwagę, że oficerowie z naszego kraju początkowo wskazywali zachodnie województwa. Ostatnio mówi się jednak także o Mazurach. — Amerykanie nie wykluczają przesunięcia wojsk bliżej granicy z Rosją, co byłaby silnym sygnałem odstraszania i wzmocniłoby wschodnią flankę NATO — podkreślał generał z MON.

Amerykańska baza jednak na zachodzie Polski?

Amerykanie szykują się raczej do wycofywania wojsk z Europy. NBC News donosiło o raporcie gen. Alexusa Grynkewicha, dowódcy Sił Zbrojnych USA w Europie, który przewidywał kilka wariantów. Jeden z nich mówił o wycofaniu około 25 tys. z 80 tys. żołnierzy. Najbardziej radykalny scenariusz mówił nawet o 40 tys. wycofanych żołnierzy, głównie z zachodniej części Europy.

Tym większym sukcesem byłoby ściągnięcie bazy USA do Polski. Anonimowy generał w rozmowie z Onetem wskazywał m.in. na Świętoszów, gdzie istnieją już ośrodki szkoleniowe i garnizony. Nie wykluczył jednak Mazur, bliżej granicy z Rosją. Miałoby to wzmocnić element odstraszania Rosji. Takie rozwiązanie preferowane jest na pewno z polskiego punktu widzenia.

Inne polskie media wspominały o możliwej bazie w Poznaniu lub Powidzu, gdzie już teraz znajduje się 33. Baza Lotnictwa Transportowego i amerykańskie magazyny APS-2 dla sprzętu brygady pancernej. Business Insider twierdzi jednak, że to przeszłość. Teraz w grę wchodzą województwa dolnośląskie, zachodniopomorskie i lubuskie. Baza mogłaby powstać np. w Szczecinie.

Czytaj też:

Pilna narada u Nawrockiego, na miejscu szef MON. „Tu jest wspólny cel” Czytaj też:

Szef Kancelarii Prezydenta o wpisie Trumpa. „Historycznie najdalej idąca deklaracja przywódcy USA”