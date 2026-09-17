Trump zapowiada stałą bazę USA w Polsce. Wspomina Nawrockiego

W czwartek 17 września prezydent USA odniósł się do pomysłu utworzenia amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Napisał o tym na swojej platformie Truth Social.

Trump pisze o amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce

Donald Trump zamieścił w sieci wpis, który odnosi się do polskiej polityki i naszego bezpieczeństwa. „Świetna wiadomość! Dzięki śmiałemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy amerykańskiej armii w Polsce” – pisał prezydent Stanów Zjednoczonych.

„Jeżeli do tego dojdzie, lokalizacja będzie ogłoszona już niebawem. To będzie historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu polsko-amerykańskiego. Dziękuję za waszą uwagę w tej kwestii. Prezydent Donald Trump” – zakończył polityk.

Amerykańska baza w Polsce coraz bliżej

W środę wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda mówił w TVP Info o planowanej wizycie Amerykanów, którzy mieli oceniać potencjalną lokalizację bazy wojskowej w naszym kraju. — Jesteśmy już o krok dalej w tych dyskusjach dlatego, że delegacja amerykańska, przedstawiciele sekretarza Elbridge'a Colby'ego przyjadą do Polski i będą wizytowali Polskę w czwartek i piątek w tym tygodniu informował.

Strona Polska przedstawi Amerykanom kilka lokalizacji. Podczas wizytacji goście mają oceniać udostępnione tereny i zgłaszać uwagi, informując o preferencjach Pentagonu. Bejda podkreślał, że wbrew medialnym spekulacjom, w grę wchodzi kilka różnych miejsc. — Nie możemy być niewolnikami okolic Wrocławia czy okolic Poznania. To będą jeszcze inne lokalizacje, które będziemy pokazywali, zobaczymy — mówił.

— Amerykanie są bardzo poważnie zainteresowani, bo widzą, że Polska też jest zainteresowana — zwracał uwagę. Jak dodawał, koszty budowy ma pokryć nasz kraj. — Jesteśmy również przygotowani na to, żeby ponieść finansowanie, żeby przygotować te bazy. Nie będzie lekko, dlatego że to jest rząd kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu miliardów złotych, ale oczywiście rozłożonych na wiele lat — zaznaczał.

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