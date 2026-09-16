Amerykanin osłonił Polaka własnym ciałem. Nawrocki uhonorował go pośmiertnie

W środę 16 września prezydent Karol Nawrocki pojawił się w Olesznie, by wziąć udział w uroczystości nadania miejscowemu Centrum Kultury imienia sierżanta sztabowego Michaela Ollisa. Amerykański bohater oddał życie za polskiego kolegę, pochodzącego z tej właśnie miejscowości.

Nawrocki wspominał bohaterskiego Amerykanina

W 2-13 roku w bazie Ghazni w Afganistanie doszło do ataku z udziałem zamachowcy-samobójcy. Rannego kapitana Karola Cierpicę własnym ciałem osłonił wówczas 25-letni sierż. sztab. 10 Dywizji Górskiej Armii Stanów Zjednoczonych Michael Ollis. Amerykanin za swoje bohaterstwo został pośmiertnie odznaczony w tym roku przez Donalda Trumpa Medalem Honoru. W tamtej uroczystości uczestniczył m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz oczywiście kpt. Cierpica.

Teraz amerykańskiego bohatera uhonorowała także strona Polska. Zmarły został patronem Centrum Kultury w Olesznie, a o jego odwadze opowiadał prezydent Karol Nawrocki.

– To historia dwóch mężczyzn, dwóch żołnierzy, ale również dwóch narodów i państw. Znalazła odbicie w tym co spotkało Michaela Ollisa i Karola Cierpicę. Ta uroczystość ma dużo szerszy kontekst dla bezpośrednich relacji z naszymi najważniejszymi sojusznikami – podkreślał.

Amerykanin patronem Centrum Kultury w Olesznie

Prezydent zapewniał, że tak samo, jak Michael Ollis nie dał zginąć kapitanowi Cierpicy, tak on nie da umrzeć pamięci o amerykańskim bohaterze. – Chciałbym wierzyć, że dziś, w XXI w. przekonujemy się budując silne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, że śmierć Michaela Ollisa nie poszła na marne – mówił polityk.

– Ta ofiara miała sens pokazania tego, jak silna jest relacja Polski i Stanów Zjednoczonych przez kolejne wieki, a także w XXI wieku, bo oparta jest na fundamencie wartości – podkreślał Nawrocki. Wspomniał też o obecności wojsk USA w Polsce i naszym strategicznym bezpieczeństwie.