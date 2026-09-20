5 sygnałów, które zdradzają wyjątkowo chciwą osobę. Warto je znać

Chciwość nie zawsze wiąże się bezpośrednio z pieniędzmi. Czasami jest kamuflowana na tyle umiejętnie, że nie sposób jej łatwo dostrzec. Psychologowie podpowiadają 5 sposobów, które pomogą nam wyodrębnić szczególnie pazerne osoby.

Wybitna chciwość. 5 znaków rozpoznawczych

Pierwszym znakiem rozpoznawczym chciwej osoby jest zauważalne u niej poczucie uprzywilejowania. Taki człowiek jest przekonany, że wszystko mu się należy. Postrzega siebie jako osobę wyjątkową i automatycznie zasługującą na więcej pieniędzy, uwagi, specjalne przywileje. Nawet, jeśli nie zrobił nic, by na nie zasłużyć.

Przykładem będzie tu lider zespołu, który nie kiwnął palcem przy projekcie, ale bez mrugnięcia okiem przypisuje sobie zasługi po sukcesie. To osoby, które bez problemu proszą o pomoc, ale z trudem się odwdzięczają. Zwykle dlatego, że nie dostrzegają cudzych potrzeb, bo koncentrują się na sobie.

Drugi znak, to lęk przed tym, że coś danej osobie zostanie zabrane. Konsekwencją jest niezdrowa rywalizacja, zamiast współpracy i partnerstwa. Człowiek chciwy nie będzie myślał o rozwoju i inspiracjach, ale kombinował nad ograniczeniem konkurentów. Będzie zamartwiał się, że próbują zdobyć jego pieniądze, kontakty, pozycję.

Oczywiście taka osoba zwykle mierzy innych swoją miarą. Zakłada, że inni właśnie tak postrzegają świat i tylko czyhają na to, by coś jej odebrać. Niechętnie więc dzieli się, bo traktuje to jako zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa. Gromadzą dobra materialne, jednocześnie bojąc się mocno ich utraty. Im więcej mają, tym lęk jest większy.

Osoby chciwe to często nieuczciwi cwaniacy

Kolejna cecha, to szukanie obejścia zasad. Chciwe osoby nie zadają sobie pytania o to, czy dane podejście jest uczciwe. Zastanawiają się jedynie, czy są w stanie coś osiągnąć i jak daleko mogą się posunąć. Myślą o skuteczności, a swoje cwaniactwo postrzegają jako spryt i są z niego dumne.

Czwarta cecha to brak empatii. Hamulcem chciwości jest myślenie o innych ludziach i ich uczuciach. Kiedy nie potrafimy wczuć się w inną osobę, łatwiej przyjdzie nam zrobienie czegoś złego dla własnej korzyści. Nie są istotne konsekwencje naszych czynów dla innych osób. Ważne jest tylko to, co sami będziemy z tego mieć. Ułatwia to szukanie usprawiedliwień, wymówek i unikanie odpowiedzialności za własne działania.

Ostatnia cecha osoby wyjątkowo chciwej to cynizm. Nie wierzy ona w to, że można coś zrobić bezinteresownie. U osób pomagających doszukuje się podtekstów, ukrytych motywów. Zakłada, że robią to dla poprawy własnego wizerunku, zdobycia czyjejś wdzięczności albo w nadziei na rewanż w przyszłości.

Chciwy człowiek zakłada, że cały świat jest egoistyczny i nikt niczego nie robi za darmo. Dlatego też sam nie jest hojny i nie pomaga, a podejrzliwie patrzy na takie zachowania u innych. Spodziewając się po innych egoizmu, chciwa osoba sama jest egoistyczna. Zraża tym do siebie ludzi, ale zyskuje też potwierdzenie swoich podejrzeń. Uznaje, że skoro sama jest nielubiana, to każdy w rzeczywistości myśli tylko o sobie.

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