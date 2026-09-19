Karol Nawrocki leci do USA. Znamy plan wizyty prezydenta

Głównym celem wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w USA jest oczywiście udział w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

To jednak nie oznacza, że Karol i Marta Nawroccy nie znajdą czasu m.in. na spotkanie z Polonią na stałe mieszkającą w Ameryce.

Najpierw msza, potem spotkanie z Polonią, wręczenie odznaczeń państwowych i spotkania z głowami państw

W sobotę (19 września) głowa państwa weźmie udział w ceremonii złożenia wieńca pod Drzewem Przetrwania. Później Nawroccy odwiedzą pomnik upamiętniającym ofiary ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku.

W niedzielę (20 września) odwiedzą Kościół św. Stanisława Kostki w Nowym Jorku i wezmą udział w mszy. Kilka godzin później prezydencka para spotka się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii oraz weźmie udział w uroczystości wręczenia przez odznaczeń państwowych. Po tym, jak Nawrocki rozda ordery, będzie miało miejsce jego przemówienie w Christ the King High School.

W poniedziałek uda się do Siedziba Instytutu Pileckiego na wydarzenie Polish-American Economic Summi. W tym miejscu również goście oczekiwali będą na jego wystąpienie.

Po południu 21 września dojdzie do rozmów z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy (czyli – kolejno – Gitanasem Nausėdą, Edgarsem Rinkēvičsem i Üllem Madisem) – podała w komunikacie prasowym Kancelaria Prezydenta RP.

Nawrocki będzie rozmawiał z Guterresem i Rahmanem, następnie rozpocznie się 81. sesja ONZ

Po kilku godzinach Nawrocki spotka się z António Guterresem – szefem ONZ (na jednej z sal konferencyjnych), a potem z Chalilurem Rahmanem – przewodniczącym organizacji (w sekretariacie ONZ).

Wieczorem uda się do Siedziby Instytutu Pileckiego, by tam wręczyć odznaczenia państwowe.

We wtorek (22 września) weźmie udział w ceremonii powitania głów państw i szefów rządów przez sekretarza generalnego ONZ – na Sali Rady Gospodarczej i Społecznej. A rano – w rozpoczęciu debaty generalnej. Później odpowie zaś na pytania przedstawicieli polskich mediów.

Nawrocki ma też w planach spotkanie z przewodniczącym Unii Afrykańskiej – prezydentem Republiki Burundi – i, razem z Martą Nawrocką, weźmie udział w recepcji powitalnej wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych – Donalda Trumpa i jego małżonkę – Melanię.

Po południu będzie też miało miejsce wystąpienie Prezydenta RP podczas debaty generalnej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

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