Nawrocki może nie odebrać ślubowania od Berka? Konstytucjonalista mówi wprost

Kancelaria Prezydenta RP zgłasza „gigantyczne wątpliwości” co do tego, czy Maciej Berek – były minister ds. wdrażania polityki rządu, a obecnie wybrany przez Sejm nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego – spełnia formalne wymogi, które uprawniałyby go do objęcia nowej funkcji. Kancelaria Sejmu odpowiada, że zastrzeżenia głowy państwa nie mają podstaw w przepisach i że prezydent nie ma kompetencji, aby podważać decyzję niższej izby polskiego parlamentu w tej sprawie.

Wiadomo już, że Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka do złożenia ślubowania, dopóki nie otrzyma dokumentów, które potwierdzają wymagany staż wykonywania zawodu radcy prawnego. Z kolei sam sędzia podkreśla, że dokumenty dotyczące jego działalności zawodowej są publicznie dostępne i że przedstawił je podczas procedury sejmowej.

Nawrocki może nie przyjąć ślubowania od Berka? Konstytucjonalista reaguje

Czy jeżeli Pałac Prezydencki nie otrzyma dokumentów, które rozwieją wątpliwości wskazywane przez ośrodek prezydencki, Karol Nawrocki może nie odebrać od Macieja Berka ślubowania?

– Moim zdaniem prezydent ma wręcz obowiązek tak postąpić. Jeżeli nie zostanie wykazane, że osoba wybrana na urząd spełnia wymagania przewidziane w ustawie, to jak prezydent może odebrać od niej ślubowanie? Naruszyłby wówczas prawo. Obowiązek dostarczenia prezydentowi tych informacji przez Sejm wynika z zasady współdziałania władz — mówi w rozmowie z „Faktem” prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Prezydent nie ma prawa wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest kompetencja Sejmu. Ma jednak obowiązek respektowania przepisów ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak samo jak Sejm. Trzeba przyjąć, że odpowiednie dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu radcy prawnego zostały w interesującym nas przypadku dostarczone Sejmowi. Nie ma więc żadnego powodu, żeby nie przekazać ich prezydentowi. To zamykałoby sprawę – dodał ekspert.

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