Rzeczniczka praw dziecka pisała ustawy dla Ziobry. Współpracą się nie chwaliła

Rzeczniczka praw dziecka Monika Horny-Cieślak od kilku dni znajduje się w centrum zainteresowania krajowych mediów. Portal Zero.pl opisał jej niezwykłe zaangażowanie w życie jednej z rodzin na Białołęce, zakończone odebraniem dzieci rodzicom.

Dziennikarze zwrócili uwagę, że sąd nie zgadzał się na tak daleko idące konsekwencje i w uzasadnieniu postępowania ostro skrytykował działania RPD. Stwierdził nawet, że „mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej” i były „rażąco nieproporcjonalne do zaistniałego zdarzenia”.

Rzeczniczka praw dziecka pisała ustawy dla Ziobry i Romanowskiego

Przeszłości rzeczniczki praw dziecka postanowił przyjrzeć się Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski. Natrafił na ślad współpracy prawniczki z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, który podlegał Zbigniewowi Ziobrze.

Przez 7 lat Horna-Cieślak bez konkursów zawarła z IWS 16 umów. Pierwszą z nich podpisał ścigany dziś listem gończym wiceminister Marcin Romanowski. WP dowiedziała się, że Horny-Cieślak razem z sędzią Agnieszką Matysek pisała na przykład głośną „ustawę Kamilka”.

Ostatnia jej umowa z IWS wygasła dzień przed tym, jak Horna-Cieślak została Rzecznikiem Praw Dziecka. W uzasadnieniu kandydatury nie padła informacja o pisaniu przepisów dla instytutu podległego Ziobrze. Sama prawniczka powiedziała WP, że ta współpraca była „wiedzą powszechną”.

Krzysztof Izdebski z Fundacji im. Stefana Batorego przyznał, że kandydat na RPD nie ma obowiązku przedstawiać Sejmowi pełnej historii swoich dochodów. – To jednak nie znaczy, że informacja o istotnym finansowym związku kandydata z instytucją podległą ministrowi, którego działania kandydat będzie później oceniać, jest bez znaczenia. Ale to już kwestia woli, a nie przepisów – zaznaczał.

IWS zlecał pisanie ustaw. Nie wiadomo, dlaczego akurat Hornie-Cieślak

Co ciekawe, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości to państwowa placówka badawcza. Ma zajmować się analizą działania prawa, a nie pisaniem ustaw. Od tworzenia prawa są przecież ministerstwa.

Resort sprawiedliwości przyznał w odpowiedzi na pytanie WP, że wyjątkowo zatrudnia zewnętrznych wykonawców do przygotowania projektów ustaw. Wyłania ich jednak w drodze konkursu i skorzystał z tego tylko 6 razy w ostatnich 8 latach.

IWS nie potrafił wskazać, kto rekomendował Monikę Hornę-Cieślak i jak ustalano jej stawki. Nie znaleziono też analogicznych umów z kimkolwiek innym. W latach 2016-2023 za pisanie przepisów o ochronie dzieci płacono tylko obecnej rzeczniczce praw dziecka.

W umowach z IWS podkreślano, że Horna-Cieślak ma konsultować pisane przez siebie projekty z członkami zespołu roboczego. Ona sama razem z sędzią Matysek podkreślała, że taki zespół nigdy nie powstał. W rozliczeniach pojawia się jego nazwa i data powołania.

Na udział przy pisaniu „ustawy Kamilka” zgodę wyrażać miał ustnie wiceminister Marcin Romanowski. Dziś ścigany jest przez prokuraturę za przestępstwa przy podziale pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.

Kolejne kłopoty RPD. Potencjalny konflikt interesów i pytanie o bezstronność

Przywoływany wcześniej Krzysztof Izdebski podkreślał w rozmowie z WP, że powinien istnieć „udokumentowany ślad prac nad projektem, zwłaszcza gdy uczestniczą w nich osoby zewnętrzne finansowane ze środków publicznych”.

WP zwróciła też uwagę, że 14 sierpnia 2025 r. rzeczniczka praw dziecka wysłała prezydentowi Karolowi Nawrockiemu pismo, w którym krytykowała poprawki do „ustawy Kamilka”, uchwalone tydzień wcześniej. Nie zaznaczyła w nim, że brała udział w tworzeniu tej ustawy i brała za to publiczne pieniądze. O „ustawie Kamilka” miała pisać jak o cudzej pracy.

Prezydent poprawki do ustawy zawetował. – Najbezpieczniej mówić o potencjalnym konflikcie interesów i problemie bezstronności – zaznaczał Izdebski. – Powinno być wiadomo nie tylko, kto podpisał projekt, ale kto go przygotowywał, na czyje zlecenie, za jakie pieniądze, z kim go konsultowano i jakie dokumenty powstały – podsumował całą sprawę.

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