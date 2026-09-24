Kompetencje Nawrockiego pod lupą Komisji Weneckiej. Konstytucjonalista o kluczowym aspekcie

Kilka dni temu Komisja Wenecka poinformowała, że przyjmie i opublikuje opinię na temat przepisów dotyczących uprawnień prezydenta RP w zakresie składania ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Stanowisko w tej sprawie zostanie przyjęte na sesji plenarnej w Wenecji, która została zaplanowana w dniach 9-10 października.

Komisja Wenecka przyjrzy się kompetencjom Nawrockiego. Konstytucjonalista reaguje

— Opinie Komisji Weneckiej nie są prawnie wiążące. Jej stanowiska odzwierciedlające standardy kultury prawnej są ważne dla rozwoju prawa konstytucyjnego w państwach demokratycznych. Trzeba jednak pamiętać, że w Polsce prawo stanowią konstytucja i ustawy. Nie chcę spekulować, co może znaleźć się w tej opinii. Poczekajmy — mówi w rozmowie z „Faktem” prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie trwa zamieszanie wokół Macieja Berka – byłego ministra ds. wdrażania polityki rządu, który został wybrany przez Sejm na sędziego TK. Wiadomo, że prezydent nie zaprosi Berka do złożenia ślubowania, dopóki nie otrzyma dokumentów, które potwierdzają wymagany staż wykonywania przez niego zawodu radcy prawnego. Z kolei sam sędzia podkreśla, że dokumenty dotyczące jego działalności zawodowej są publicznie dostępne i że przedstawił je podczas procedury sejmowej.

Co ze ślubowaniem Macieja Berka? Sędzia TK zabrał głos

Maciej Berek został zapytany, do kiedy będzie czekał na ruch prezydenta. Sędzia TK skierował do Karola Nawrockiego pismo z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu, kiedy zostanie mu umożliwione złożenie ślubowania.

– Pismo złożyłem w Kancelarii Prezydenta w poniedziałek, czyli dwa dni temu. Wypada mi odczekać jakiś interwał. Ja wiem: tu jest wielka pokusa, żebym powiedział konkretną datę. Nie będę tego robił. To nie będzie ani kilka dni, ani to nie będą tygodnie – powiedział na antenie Trzeciego Programu Polskiego Radia.

Czytaj też:

PiS zwołał protest, gorąca atmosfera pod siedzibą TK. „Bandyckie państwo” Czytaj też:

Kancelaria Sejmu stawia kropkę w sprawie Berka. „Wszystko napisaliśmy”