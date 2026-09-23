Ile Berek będzie czekał na ruch Nawrockiego? Sędzia TK zapowiada
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Ile Berek będzie czekał na ruch Nawrockiego? Sędzia TK zapowiada

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Karol Nawrocki
Karol Nawrocki Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Maciej Berek został zapytany, ile będzie czekał na reakcję ze strony Karola Nawrockiego na pismo, które wysłał. Sędzia TK, który został wybrany przez Sejm, wskazał przybliżony termin.

Maciej Berek został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W poniedziałek 21 września były minister ds. wdrażania polityki rządu poinformował, że wobec braku kontaktu ze strony Kancelarii Prezydenta RP w sprawie terminu złożenia przez niego ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył pismo do Karola Nawrockiego z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu, kiedy zostanie mu to umożliwione.

Ile Berek będzie czekał na reakcję Nawrockiego? Sędzia TK zabrał głos

Maciej Berek został zapytany, do kiedy będzie czekał na ruch prezydenta. – Pismo złożyłem w Kancelarii Prezydenta w poniedziałek, czyli dwa dni temu. Wypada mi odczekać jakiś interwał. Ja wiem: tu jest wielka pokusa, żebym powiedział konkretną datę. Nie będę tego robił. To nie będzie ani kilka dni, ani to nie będą tygodnie – powiedział na antenie Trzeciego Programu Polskiego Radia.

– Wypada mi wobec prezydenta poczekać interwał, który pewnie będzie liczony w jakiś „nastu” dniach. Ale ja nie ulegnę tej pokusie, żeby wyznaczyć konkretny termin, żeby wszyscy mogli patrzeć, odliczać, odcinać na centymetrze te dni i się zastanawiać, co zrobię następnego dnia. To nie będzie bardzo długi czas, ale też nie będzie on nieelegancko krótki, w którym chciałbym liczyć na to, że ze strony Kancelarii Prezydenta nastąpi jakiś kontakt, bo jak na razie żadnego kontaktu w żadnym trybie nie było – zaznaczył Maciej Berek.

Jak wynika z komunikatów z otoczenia prezydenta, Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka do złożenia ślubowania, dopóki nie otrzyma dokumentów, które potwierdzają wymagany staż wykonywania przez niego zawodu radcy prawnego. Z kolei sam sędzia Trybunału, który został wybrany przez Sejm, podkreśla, że dokumenty dotyczące jego działalności zawodowej są publicznie dostępne i że przedstawił je podczas procedury sejmowej.

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Źródło: WPROST.pl / Trzeci Program Polskiego Radia