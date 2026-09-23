Ile Berek będzie czekał na ruch Nawrockiego? Sędzia TK zapowiada

Maciej Berek został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W poniedziałek 21 września były minister ds. wdrażania polityki rządu poinformował, że wobec braku kontaktu ze strony Kancelarii Prezydenta RP w sprawie terminu złożenia przez niego ślubowania sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył pismo do Karola Nawrockiego z prośbą o niezwłoczne wskazanie miejsca i czasu, kiedy zostanie mu to umożliwione.

Ile Berek będzie czekał na reakcję Nawrockiego? Sędzia TK zabrał głos

Maciej Berek został zapytany, do kiedy będzie czekał na ruch prezydenta. – Pismo złożyłem w Kancelarii Prezydenta w poniedziałek, czyli dwa dni temu. Wypada mi odczekać jakiś interwał. Ja wiem: tu jest wielka pokusa, żebym powiedział konkretną datę. Nie będę tego robił. To nie będzie ani kilka dni, ani to nie będą tygodnie – powiedział na antenie Trzeciego Programu Polskiego Radia.

– Wypada mi wobec prezydenta poczekać interwał, który pewnie będzie liczony w jakiś „nastu” dniach. Ale ja nie ulegnę tej pokusie, żeby wyznaczyć konkretny termin, żeby wszyscy mogli patrzeć, odliczać, odcinać na centymetrze te dni i się zastanawiać, co zrobię następnego dnia. To nie będzie bardzo długi czas, ale też nie będzie on nieelegancko krótki, w którym chciałbym liczyć na to, że ze strony Kancelarii Prezydenta nastąpi jakiś kontakt, bo jak na razie żadnego kontaktu w żadnym trybie nie było – zaznaczył Maciej Berek.

Jak wynika z komunikatów z otoczenia prezydenta, Karol Nawrocki nie zaprosi Macieja Berka do złożenia ślubowania, dopóki nie otrzyma dokumentów, które potwierdzają wymagany staż wykonywania przez niego zawodu radcy prawnego. Z kolei sam sędzia Trybunału, który został wybrany przez Sejm, podkreśla, że dokumenty dotyczące jego działalności zawodowej są publicznie dostępne i że przedstawił je podczas procedury sejmowej.

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