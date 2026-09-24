PiS zwołał protest, gorąca atmosfera pod siedzibą TK. „Bandyckie państwo”

Zofię H., która jest funkcjonariuszką publiczną, Prokuratura Krajowa podejrzewa o przekroczenie uprawnień lub niedopełnienia obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. A ponadto o nie wykonanie orzeczenia sądu nakazującego wypłatę wynagrodzenia lub innego świadczenia wynikającego ze stosunku pracy.

Według TK Zofia H., jak i pozostali pracownicy Trybunału wykonywali obowiązki i polecenia służbowe zgodnie z prawem. Organ konstytucyjny przekonywał, że dyrektor kancelarii nie podejmuje samodzielnych decyzji dotyczących dopuszczania sędziów do pracy.

Jeśli chodzi o Piotra P., miał on – według PK – przekroczyć uprawnienia przez poddawanie sędziów stałej, naruszającej ich godność kontroli w zakresie przemieszczania się po budynku TK. Chodzi o uniemożliwienie im swobodnego poruszania się po tym budynku i korzystania z pomieszczeń przeznaczonych dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego; oraz uniemożliwienie dwóm sędziom wejścia do budynku TK w połowie lipca tego roku – w godzinach urzędowania tej instytucji.

Podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień.

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Sytuacja ta wywołała oburzenie wśród elektoratu PiS, który zebrał się w czwartek (24 września) pod siedzibą TK w Warszawie, by protestować przeciwko zatrzymaniu H. i P.. Po południu odbyła się tam także konferencja posłów Prawa i Sprawiedliwości, na której obecni byli m.in. Michał Wójcik czy Andrzej Śliwka.

– W „bandyckim państwie Donalda Tuska” Donald Tusk przekracza już kolejną granicę. Przekracza granicę ataku na niezależnych urzędników. (...) Dzisiaj dyrektor TK usłyszała zarzuty. Za co? Za to, że działa zgodnie z przepisami prawa – ocenił Śliwka.

Tłum skandował co i rusz: „Precz z komuną! Precz z komuną”.

Wójcik podkreślił natomiast, że opinia publiczna „nie może odwrócić się plecami” do tego, co stało się ws. TK. – Prezes [Bogdan Święczkowski – przyp. red.] jest dla tej władzy wrogiem. Trybunał jest wrogiem dla tej władzy. Oni może zrobią wkrótce drugi Trybunał, a może zrobią wariant siłowy. To jest jedyny kraj na świecie, gdzie coś podobnego może się dziać. Nie wykluczam żadnej sytuacji po tym, co niedawno miało miejsce – zaznaczył.

– Ta władza to jest reżim, a reżim walczy wszelkimi środkami, by utrzymać się przy władzy – powiedział.

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