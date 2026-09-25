Donald Trump przemówił do Polaków. Tak określił Karola Nawrockiego

W czwartek odbył się w Waszyngtonie Kongres Polonii Amerykańskiej. Uczestnikom wydarzenia wyświetlono przemówienie prezydenta USA. Polityk odniósł się w nim do relacji z Polską oraz obecnym prezydentem.

Donald Trump zwrócił się do Polaków w USA

–To dla mnie zaszczyt powitać w Waszyngtonie Amerykanów polskiego pochodzenia z całego kraju, gdy świętujemy 250 lat polskiego wkładu w rozwój Ameryki – mówił prezydent USA.

Podkreślił również, że „być może nie byłoby dziś Stanów Zjednoczonych bez takich wielkich postaci, jak wielki generał Pułaski i Kościuszko, wielki rewolucjonista”. Polityk zwrócił też uwagę, że od wojny o niepodległość, aż po dzisiaj polsko-amerykańscy patrioci bronią z Amerykanami ich niepodległości. Trump dziękował też za wsparcie jego kandydatury w wyborach prezydenckich w 2024 roku.

W swoim przemówieniu wspomniał także o Karolu Nawrockim. – Jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu i chcę podziękować zwłaszcza waszemu niezwykłemu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Karol to wspaniały wojownik, silny człowiek. Poparłem go i wygrał – mówił polityk. Jego zdaniem zeszłoroczna wygrana Nawrockiego była „największym wydarzeniem politycznym związanym z wyborami w Europie w ostatnich 50 latach ".

Trump podziękował też polskiemu prezydentowi „za tablicę od narodu polskiego, upamiętniającą 250. rocznicę powstania Ameryki”. Ma się ona znaleźć na Łuku Triumfalnym Stanów Zjednoczonych.

Incydent podczas wizyty prezydenta Chin w USA

Także w czwartek Donald Trump przyjął w Białym Domu przywódcę Chin Xi Jinpinga. Jak informowały zagraniczne media, uroczyste powitanie polityka poprzedziły przepychanki chińskich dziennikarzy z funkcjonariuszami Secret Service oraz innymi przedstawicielami mediów. Według ustaleń Daily Mail spór prawdopodobnie dotyczył tego, „gdzie zagraniczne i amerykańskie media mogły ustawić swoje kamery, ponieważ do rozpoczęcia długo oczekiwanego wydarzenia pozostało zaledwie kilka minut” . W sieci pojawiły się nagrania z incydentu.

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